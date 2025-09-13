Abuelita heroína: la mujer que murió tras salvar a su nieta de explosión de camión en México

Una grave explosión se registró en la Ciudad de México. El pasado miércoles 10 de septiembre un camión que transportaba miles de litros de gas en la capital de México en Iztapalapa, zona de Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del puente de La Concordia, explotó donde decenas de vehículos transitaban.

El incidente dejó 13 personas fallecidas y más de 90 heridas, de acuerdo con el último reporte. Una mujer, conocida ahora como "abuelita heroína", salvó a su pequeña nieta durante la masiva explosión de un camión cargado con pipetas de gas. Sin embargo, en las últimas horas se reportó la muerte de la mujer debido a la gravedad de sus heridas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó la muerte de la "abuelita heroína" Alicia Matías. "Una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame. Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes".



¿Cómo mujer le salvó la vida a su nieta de dos años tras explosión de camión?

En medio de la tragedia, una imagen conmocionó a todo México. Dos sobrevivientes huían de las llamas ayudadas por un policía. Eran Alicia Matías y su nieta de dos años. "Ya estaba 10 minutos para salir de su trabajo cuando fue lo del incidente", dijo en unas declaraciones la hermana de Matías, Sandra Barajas.

Un video de casi 9 minutos revela cómo, en medio del caos, Alicia Matías caminaba con la pequeña en brazos intentando pedir ayuda en la zona del accidente. Las manos de la bebé ya mostraban algunas quemaduras. Minutos después, un hombre ofreció su motocicleta para llevar a la bebé al centro médico más cercano y se dirigieron al Hospital General de Zona 53 en los Reyes La Paz, Estado de México.

Al entrar pidieron desesperados ayuda para la pequeña. Así el heroísmo de una abuela, la respuesta rápida de un policía y la suma de voluntades le salvó la vida a la niña. "Yo creo que cualquiera hecho eso por su nieto, por su hijo. Al fin y al cabo, se sacrificó por ella", dijo el vocero de la Policía, Sergio Soriano.

"Mi hermana hizo un gran trabajo al proteger a su nieta", agregó Barajas entre lágrimas. Sin duda, el acto heroico de la abuela y de quienes la ayudaron es una muestra de que frente a la adversidad, la unión entre los mexicanos cambia el rostro de una tragedia.

MATEO MEDINA ESCOBAR/ITZEL GARCÍA BRIONES (TV AZTECA)

