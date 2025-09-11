Video del momento exacto de explosión de camión en puente de México: dejó 4 muertos y 90 heridos

La tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró una grave explosión en la Ciudad de México que se originó por un camión que transportaba miles de litros de gas en la capital de México en Iztapalapa, zona de Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del puente de La Concordia, donde decenas de vehículos transitaban.

El más reciente balance de las autoridades confirma que hasta el momento se han registrado cuatro muertos y 90 heridos, varios de ellos de gravedad. Así lo detalló la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, en su red social de X, donde detalló que los 90 lesionados, 10 ya fueron dados de alta.

"Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas", precisó en su pronunciamiento en el que detalló que entre las heridas experimentadas se reportaron quemaduras en varias partes del cuerpo y facturas. Algunos de los afectados presentan hasta el 90% de su superficie corporal afectada.



En una larga lista, la mandataria enumeró los lesionados y fallecidos, junto al hospital en el que fueron atendidos. Por lo pronto, se dio a conocer que uno de las personas que murió es un menor de 15 años. "A través de la CEAVI desplegamos equipos en todos los hospitales para contactar a las familias de las víctimas y brindar el apoyo correspondiente. Continuaremos con la atención por este lamentable hecho y seguiremos informando", puntualizó la funcionaria.



Video del momento exacto de explosión del camión: llamas alcanzaron varios carros

Según las autoridades mexicanas, el vehículo que causó la tragedia estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a una veintena de personas. En un principio, el reporte preliminar hablaba de 57 heridos y 19 graves. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, explicó en rueda de prensa llevada a cabo en el lugar de los hechos que la explosión "ocurrió con una pipa con capacidad de 49.500 litros de gas (...) y fue la volcadura del vehículo la que produjo este problema".

Los heridos, entre los cuales hay ocupantes de otros vehículos, reciben atención en hospitales de la ciudad, donde la noche del miércoles se agolparon personas desesperadas por obtener noticias de sus seres queridos. Por lo pronto, imágenes divulgadas por la televisión y en redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes se observa a una mujer arrodillada, cargando a un bebé y con aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de sus ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

#URGENTE: El pánico de los usuarios del trolebús al momento de la #explosión por el choque de una pipa que transportaba gas sobre Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, Ciudad de México. pic.twitter.com/udpMifjkVQ — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) September 10, 2025

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos. Se informó que unos 28 vehículos que transitaban resultaron afectados por el estallido, algunos prácticamente calcinados.

Medios locales añadieron que el camión que estalló quedó volteado sobre la calzada bajo el puente, donde permanecía la noche del miércoles después de que los bomberos lograran controlar el fuego. Sin embargo, fueron necesarias varias horas para enfriar el remolque y dejar que el gas escapara para evitar una nueva explosión. En el sitio también se observaban varios vehículos quemados, entre ellos un camión de carga con la cabina destruida, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

De acuerdo con las autoridades, la explosión ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde, hora local, luego de que el vehículo con 49.500 litros de gas se volcara bajo el puente. La alcaldesa señaló que el estallido generó una “onda expansiva” que afectó a vehículos cercanos y que se está investigando tanto qué causó la volcadura como cuál es la situación del conductor, quien está entre las personas lesionadas.

Momento exacto del estallido de la pipa en Santa Martha.

-Tras la fuga de gas lp se formó una nube y luego el estallido y fuego

-Hay varias personas con quemaduras

-10 vehículos dañados#santamartha #explosión pic.twitter.com/ejmJEMYGaK — raytep (@raytep) September 10, 2025

La Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que anunció el inicio de una investigación para esclarecer la causa exacta del hecho. En el punto, según informaron, "trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido".

De igual forma, la entidad de acusación e indagaciones señaló que hace presencia en los hospitales "ofreciendo atención integral que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital".

La pipa tuvo el accidente vial y por 51 segundos el gas escapó, después... comenzó el fuego.



Así captó esta cámara de seguridad el momento de la explosión de la pipa en CDMX. pic.twitter.com/3q8OKHevmo — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) September 11, 2025

"La Fiscalía CDMX reitera que la investigación continúa, en coordinación con autoridades locales y federales, para establecer responsabilidades y garantizar la atención integral de las víctimas y sus familias", manifestaron en el documento compartido en sus redes sociales oficial, en el que añadió que se trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) para determinar si "la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente".

Otro video captado desde otra unidad del trolebús. Se aprecia más el momento de la explosión. pic.twitter.com/QJSA9hqC8I — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) September 10, 2025

Empresa de camión de gas que explotó en Ciudad de México no contaba con pólizas de seguro

Mientras avanzan las pesquisas, la ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reveló que el camión de gas involucrado no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes.

"“En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”, señaló en un comunicado, en el que se aseguró que en el ámbito de sus atribuciones como órgano regulador del sector hidrocarburos, esta Agencia dará puntual seguimiento a los hechos y "en caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente".

Además, indicó que inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comenzaron los protocolos técnicos para la elaboración del informe de causa raíz, conforme a la normatividad que rige a esta institución. También se indicó que de manera paralela lleva a cabo el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado.

La razón social del vehículo identificado es Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza.

*Con información de EFE y AFP.

