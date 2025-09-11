En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video del momento exacto de explosión de camión en puente de México: dejó 4 muertos y 90 heridos

Video del momento exacto de explosión de camión en puente de México: dejó 4 muertos y 90 heridos

El camión de gas, involucrado en el vuelco y posterior explosión en una vía transitada de la Ciudad de México, no contaba con pólizas de seguro vigentes. Conozca los detalles de las posibles causas y el estado de los heridos de la tragedia.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 11, 2025 07:39 a. m.
Las autoridades ahora trabajan en concluir el peritaje que, según Brugada, ya inició la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México
