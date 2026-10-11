Así se vivió el angustioso ataque al aeropuerto de Arabia Saudita; hutíes amenazan con más ofensivas

Los hutíes proiraníes de Yemen reiteraron el domingo su amenaza de atacar el espacio aéreo saudí, un día después de que un ataque al aeropuerto de Riad se saldara con 12 muertos, incluido un estadounidense y un argentino, y más de 300 heridos.



La guerra en Yemen empezó en 2014 y un año más tarde las fuerzas gubernamentales yemeníes que combaten a los hutíes recibieron el apoyo militar de una coalición liderada por Arabia Saudita.

Aunque no han reivindicado el ataque del sábado, los hutíes advirtieron de nuevo el domingo a los viajeros, empleados y compañías aéreas de que no utilicen el espacio aéreo saudí ni los aeropuertos, "salvo" los de las ciudades santas de La Meca y Medina.

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"Están expuestos a los ataques y constituyen un teatro de operaciones para nuestras fuerzas", afirmó en X Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes. La autoridad de aviación civil saudí ha contabilizado 12 muertos y 309 heridos el sábado en el aeropuerto internacional Rey Khalid, pero el balance podría subir, afirmó a la AFP un diplomático occidental destinado en Riad.



#Mundo | Un ataque en el Aeropuerto Internacional de Riad, en Arabia Saudita, dejó 12 muertos y 309 heridos, según la Autoridad General de Aviación Civil.



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"Cuatro ciudadanos saudíes, dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un argentino, un sirio, un palestino y un sudanés", figuran entre los fallecidos, precisó la aviación civil.

Los combatientes proiraníes ya reivindicaron este miércoles y jueves varios ataques contra el aeropuerto de Riad, que se saldaron con un total de seis muertos. La coalición militar liderada por el reino ha atribuido a los hutíes el ataque del sábado, que considera "un crimen de guerra" al que responderá "con firmeza".

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Una fuente diplomática también lo ha atribuido a un misil hutí. Es el ataque más mortífero en el reino desde agosto de 2015, cuando un atentado suicida del grupo yihadista Estado Islámico (EI) causó 15 muertos en una mezquita situada en el cuartel general de las fuerzas especiales en Abha, en el sur del reino.

Las condenas internacionales se han sucedido. "Es inaceptable", declaró el presidente estadounidense Donald Trump el sábado por la noche. Añadió que examinará la posible participación de Estados Unidos en las operaciones militares contra los hutíes y que hablará con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, líder de facto del reino.



- El aeropuerto sigue cerrado -

"He visto a heridos. Todo el mundo corría", declaró a la AFP un pasajero que esperaba un vuelo muy cerca de la terminal afectada.

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El sábado por la noche, la coalición también informó de la caída de un proyectil cerca del aeropuerto de Dammán, en el este del reino. El aeropuerto de la capital saudí permanecerá cerrado el domingo, confirmaron a la AFP dos fuentes del sector aéreo.

"Las operaciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso", declaró una de estas fuentes, que dio cuenta de daños en "el radar y los equipos de comunicación". Varias embajadas extranjeras han recomendado a sus empleados que eviten este aeropuerto durante una semana, afirmó un diplomático occidental a la AFP.

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Los funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita deberán solicitar a partir de ahora una autorización para acceder a los aeropuertos alternativos de Dammán y Yedá, una medida que ya está en vigor para el de Riad, anunció el domingo la embajada estadounidense.

El reino se dispone a acoger este mes varios eventos, como la conferencia anual sobre inversión, que atrae a dirigentes extranjeros y figuras destacadas del mundo de los negocios.

🇾🇪🇸🇦 Los hutíes instan a cancelar los vuelos a Arabia Saudita.



El movimiento "Ansar Allah" (hutíes) ha vuelto a instar a las aerolíneas a cancelar los vuelos a Arabia Saudita, declarando los aeropuertos del reino como objetivos para ataques. Así lo declaró el portavoz militar… pic.twitter.com/0pRkypii3z — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) October 11, 2026

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- "Escalada peligrosa" -

En la capital las autoridades movilizaron a los médicos para que acudan a los hospitales.

Además, el Ministerio de Educación saudí ordenó que los colegios de Riad impartan clases a distancia durante una semana.

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La ONU, el Reino Unido, Alemania, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán han condenado el ataque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha calificado de "escalada peligrosa".

Sobre el terreno en Yemen, las hostilidades continúan tras la ofensiva relámpago lanzada en septiembre por los hutíes, que tomaron el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, en el mar Rojo, lo que desencadenó una contraofensiva gubernamental.

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Fuentes militares del bando gubernamental indicaron el sábado a la AFP que las fuerzas yemeníes habían avanzado en torno al estrecho.

Según estas fuentes y un alto cargo hutí, los combatientes antigubernamentales siguen controlando la isla de Mayun (también conocida como Perim), situada en el corazón del paso marítimo, que ha cobrado importancia desde que Teherán restringe la navegación en el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

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La cadena Al Masirah, vinculada a los hutíes, informó el domingo de dos ataques saudíes contra la provincia de la capital, Saná, controlada por el movimiento proiraní.

AGENCIA AFP