Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Donald Trump y Xi Jinping llegan a acuerdos y reducen guerra comercial tras reunión en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping llegan a acuerdos y reducen guerra comercial tras reunión en Corea del Sur

Durante el encuentro se llegaron a varios acuerdos, que suponen una desescalada en la guerra comercial entre las potencias, con rebajas arancelarias, levantamiento de restricciones a exportaciones y más.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de oct, 2025
Donald Trump y Xi Jinping llegan a acuerdos y reducen guerra comercial tras reunión en Corea del Sur
AFP

