Autoridades egipcias detienen a dos personas por intentar vender un sarcófago de 1.500 años

El Ministerio de Interior de Egipto anunció este jueves el arresto de dos individuos acusados de tráfico de antigüedades que poseían un sarcófago del período romano tardío (siglos III-VII d.C.), que fue extraído de una excavación ilegal en una zona montañosa de la provincia de Sohag, en el centro del país.



La Dirección de Seguridad de Sohag detuvo a dos personas que tenían en su poder artículos históricos "con el fin de venderlos", informó el ministerio en un comunicado, en el que apuntó que uno de los dos arrestados tenía antecedentes penales, sin dar más detalles.

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Las fuerzas de seguridad incautaron un sarcófago antiguo completo (compuesto por dos partes) que se encontraba en la ciudad antigua de Akhmim (Panópolis, en la época romana). "Al ser interrogados, confesaron que el sarcófago incautado era el resultado de excavaciones ilegales en una zona montañosa dentro de la jurisdicción de la Comisaría de Policía de Akhmim, y que lo poseían con fines de tráfico"afirmó la entidad.

"Tras el examen realizado por las autoridades competentes, se confirmó que el sarcófago era de una antigüedad que data del período romano tardío", señaló la nota.



La ciudad antigua de Panópolis se convirtió en una ciudad copta cristiana del Alto Egipto entre los siglos III y V d.C., donde se observó una transformación, templos reinterpretados, nuevos espacios de culto cristiano y monasterios levantados sobre asentamientos antiguos.



El pasado enero, el Ministerio del Interior egipcio anunció la detención de otras dos personas por apropiarse de 53 piezas arqueológicas que datan del Imperio Antiguo de Egipto (2686-2181 a.C.) con el objetivo de venderlas.

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En las últimas décadas, las autoridades egipcias han librado largas batallas diplomáticas para la recuperación de piezas de las distintas épocas faraónicas saqueadas o vendidas de forma ilegal, muchas de las cuales han terminado en museos y colecciones privadas en el extranjero.

AGENCIA EFE