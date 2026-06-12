¿Por qué Donald Trump no irá al primer partido de EE. UU. en el Mundial 2026 y quién lo reemplazará?

Tras la victoria 2-0 de México frente a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026, este viernes será el turno de los otros coanfitriones, Estados Unidos y Canadá, donde también se llevarán a cabo inauguaraciones como sedes del evento deportivo. Aunque se esperaba que Donald Trump asistiera, el mandatario no irá y puso a otro funcionario en su lugar.



Sin el peso histórico del Azteca ni la efervescencia de la afición mexicana, estadounidenses y canadienses se preparan para presenciar el debut de sus equipos en Los Ángeles y Toronto, respectivamente. Ambos países cuentan con menor tradición futbolística, disciplina que denominan "soccer".

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El combinado estadounidense abrirá su participación en el Grupo D frente a Paraguay (01H00 GMT del sábado), en un duelo con acento argentino debido a la presencia de los técnicos Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro en cada banquillo.



Marco Rubio representará a Estados Unidos en la inauguración del Mundial 2026

En el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles no estará el presidente Donald Trump, aunque su administración sí contará con representación encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

Aunque Trump había señalado antes del torneo que asistiría a algún partido, sin ofrecer detalles, finalmente no estará en este encuentro. Pese a ello, el Mundial representa para el gobierno estadounidense "un momento histórico", afirmó el viernes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott.

Según Piggott, el torneo "muestra el liderazgo y la hospitalidad de Estados Unidos ante una audiencia global mientras la nación celebra su 250 aniversario".



Estados Unidos enfrenta un doble desafío: destacar en un Mundial de fútbol —donde su mejor resultado fue alcanzar las semifinales en Uruguay 1930— y garantizar que el evento se desarrolle sin incidentes de seguridad.



Como sede principal del torneo, con cerca de 40 selecciones, 78 de los 104 partidos y múltiples Fan Fest para miles de aficionados, el país está implementando medidas de seguridad "sin precedentes", según Andrew Giuliani, responsable del equipo de la Casa Blanca para la organización del evento.

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Aun así, horas antes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reconoció que las autoridades no pueden prevenir completamente la acción de "a un lobo solitario".

Washington ha invertido más de mil millones de dólares en seguridad, destinando aproximadamente la mitad a operaciones antidrones.



Paraguay, por la sorpresa contra EE. UU.

En lo deportivo, Estados Unidos deberá cuidarse de una selección paraguaya que ya demostró su capacidad en las eliminatorias sudamericanas al vencer a Brasil y Argentina.

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La Albirroja podría verse impulsada por la presencia del joven Julio Enciso, que parece haber superado las molestias físicas que ponían en duda su participación en el debut.

Horas antes, y a más de 4.000 kilómetros de distancia, Canadá hará su estreno en Toronto con aspiraciones más moderadas, pero con la ilusión de superar la fase de grupos y mejorar sus participaciones anteriores en 1986 y 2022.

El primer rival del conjunto canadiense en el Grupo B será Bosnia, liderada por el experimentado Edin Dzeko.

Después del espectáculo musical encabezado por Shakira en México, tanto Los Ángeles como Toronto celebrarán ceremonias de apertura.

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En Canadá actuarán Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, mientras que en Los Ángeles se presentarán, entre otros, Katy Perry y la brasileña Anitta.

Una vez hayan debutado los tres anfitriones, entrarán en escena los principales aspirantes al título, comenzando el sábado con Brasil, que se medirá a Marruecos en uno de los partidos más destacados de la primera fase.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIERNE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP