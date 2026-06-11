Polémica por los palcos de estadio mexicano en el Mundial: 'FIFA no es dueña de mi propiedad'

En la Ciudad de México se desarrolla una disputa jurídica entre la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas y los organizadores de la Copa del Mundo. El centro del desacuerdo es el uso y la administración de los espacios privados dentro del Estadio Azteca. Roberto Ruano Ortega, vicepresidente de dicha asociación, señala que la organización internacional ha impuesto reglas que contravienen los títulos de propiedad y las leyes mexicanas.



El conflicto se originó hace dos años cuando se intentó cobrar a los titulares por el ingreso al estadio para los eventos del mundial. Ruano explica que los propietarios poseen derechos adquiridos mediante contratos de 99 años que ya fueron liquidados en su totalidad. "Presentamos judicialmente un recurso, lo ganamos y los boletos nos los liberaron", afirmó el representante, subrayando que la justicia local respaldó su derecho a no pagar nuevamente por el acceso.

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Sin embargo, tras esta resolución, han surgido nuevas restricciones que afectan a cerca de 8.000 personas que ocupan los 750 palcos del recinto. Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición de ingresar con vehículos particulares a los espacios asignados y la restricción absoluta a la entrada de alimentos y bebidas. Según Ruano, estas medidas obligan a personas de la tercera edad a realizar trayectos a pie de hasta tres kilómetros para llegar a sus ubicaciones, lo cual ha limitado la asistencia de varios socios.

Un punto crítico en la denuncia de los propietarios es la presunta violación a la propiedad privada. Ruano sostiene que personal vinculado a la organización rompió cerraduras para ingresar a los palcos con el fin de retirar bebidas que los dueños ya tenían almacenadas. "Parece ser que la FIFA rompió chapas y se metieron para sacar alcohol y bebida porque para ellos está prohibido, pero porque no lo vendieron ellos", declaró el directivo. Esta acción es calificada por los afectados como un atropello a la soberanía jurídica del país, pues los organizadores argumentan regirse por sus propios estatutos por encima de la legislación nacional.



En cuanto al consumo interno, la administración del evento ofrece paquetes de alimentos cuyos costos oscilan entre niveles que los propietarios consideran desproporcionados para el servicio ofrecido, mencionando cifras de hasta 75.000 unidades monetarias por los cinco juegos. Ante la imposibilidad de ingresar víveres propios, a pesar de contar con una orden de un juez federal que lo autorizaba, los titulares han optado por documentar las incidencias para acciones futuras.



La asociación aclara que no recurrirá a bloqueos de vías públicas por respeto a la ciudadanía, pero mantendrá la batalla legal activa. Ruano destaca que en los mundiales de 1970 y 1986 no se presentaron este tipo de inconvenientes operativos con los dueños de los espacios. "FIFA es dueña de los derechos del evento, pero no es dueña de mi propiedad", enfatizó, definiendo el palco como un espacio privado similar a un apartamento.

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El proceso continuará después de la competencia deportiva con una denuncia de reparación de daños que los afectados prevén será de una cuantía elevada. Por ahora, los propietarios buscan que estas restricciones no se conviertan en un precedente para el funcionamiento habitual del estadio tras el torneo. Ruano concluyó enviando un saludo a la audiencia en Colombia, vinculando la importancia de defender la seguridad jurídica en los recintos deportivos de la región.

¿Qué pasa con los palcos del Estadio Ciudad de México? En Noticias Caracol en vivo hablamos con Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/3tm9Ccpx6o pic.twitter.com/m5yOljrBK6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 11, 2026