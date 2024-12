Avistamientos de drones en Estados Unidos: Gobierno explica de dónde vienen y si son una amenaza

En Estados Unidos crece el misterio por los drones no identificados que han sido vistos volando en los cielos durante los últimos días. El avistamiento de varios drones obligó incluso a cerrar el espacio aéreo de una de las bases estratégicas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ohio durante casi cuatro horas entre el viernes y la madrugada del sábado.

Y es que, desde hace varias semanas, residentes de la región de Nueva York y Nueva Jersey vienen reportando vuelos de drones no identificados, con reportes y avistamientos otros estados como Maryland, Pensilvania, Virginia, Connecticut y Massachusett, mientras no cesa la difusión de todo tipo de teorías. Videos de dispositivos luminosos volando en el cielo han circulado en las redes sociales y legisladores locales critican al Gobierno del demócrata Joe Biden acusándolo de no intervenir.

Se trata de un fenómeno que genera preocupación, sobre todo porque las autoridades locales o federales no habían dado hasta ahora ninguna respuesta sobre su origen. Pero eso cambió este lunes, cuando el Gobierno de Estados Unidos finalmente dio explicaciones sobre el origen de esos objetos y si son o no una amenaza para ese país.

¿Qué dice el Gobierno de Estados Unidos?

El Gobierno de Estados Unidos informó finalmente este lunes que los avistamientos que han captado una gran atención en los últimos días en Nueva Jersey son una combinación de drones legales, aeronaves y estrellas, y reiteró que no suponen ninguna amenaza a la seguridad nacional.

Drones en Estados Unidos. Archivo particular

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló en una rueda de prensa telefónica que hay cerca de un millón de drones registrados de forma legal en Estados Unidos y que es normal ver a esos aparatos en el cielo.

"Los avistamientos hasta la fecha incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aviones, helicópteros e incluso estrellas que se confundieron por error como drones", explicó.

El portavoz agregó que las autoridades no han "identificado nada anómalo ni ningún riesgo para la seguridad nacional o pública en el espacio aéreo de Nueva Jersey ni en otros estados del noreste".

Kirby reconoció las críticas recibidas en los últimos días por no haber dado más información sobre este fenómeno y se justificó en que las autoridades querían tener más datos y un análisis adicional de lo ocurrido.

El presidente electo, Donald Trump, arremetió este lunes en una rueda de prensa contra la administración del mandatario saliente, el demócrata Joe Biden, al asegurar que las autoridades federales estaban escondiendo información sobre esos avistamientos. "Por alguna razón quieren mantener a la gente en suspenso", declaró el republicano, quien bromeó diciendo que quizá no pasaría el fin de semana en su club de golf de Nueva Jersey.

Hay que decir que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, trató de rebajar este domingo la preocupación por los crecientes avistamientos de drones en el noreste del país, y reiteró que no se conocen reportes que amenacen la seguridad. "Algunos de esos avistamientos (...) son drones. Algunos son aviones tripulados que comúnmente se confunden con drones", dijo Mayorkas en el programa "This Week" del canal ABC.

Drones en Estados Unidos. archivo particular

"Si identificamos cualquier participación extranjera o actividad criminal, lo comunicaremos a los estadounidenses. Actualmente, no tenemos conocimiento de ninguna", aclaró.

Mayorkas, no obstante, reconoció que "no hay duda de que se están avistando drones", y recordó que hay más de un millón registrados en Estados Unidos. "Quiero asegurarles a los estadounidenses que estamos trabajando en ello", dijo.

Dos personas fueran detenidas el pasado fin de semana tras realizar "operaciones peligrosas" con drones en las inmediaciones del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Logan de Boston (Estados Unidos).