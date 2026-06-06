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Noticias Caracol  / MUNDO  / Barco colombiano zarpó hacia Cuba con 100 toneladas de asistencia humanitaria

Barco colombiano zarpó hacia Cuba con 100 toneladas de asistencia humanitaria

La asistencia busca apoyar a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por el huracán Melissa y las dificultades derivadas de la crisis energética y económica que enfrenta la isla.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jun, 2026
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Colombia envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba
Colombia envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba -
APC Colombia

El Gobierno de Colombia envió a Cuba este viernes un barco con unas 100 toneladas de ayuda humanitaria para mitigar los efectos tras el paso del huracán Melissa en la isla y las carencias provocadas por la crisis energética y económica, reforzada por las medidas de bloqueo de Estados Unidos.

Según informó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), el buque ARC Caribe de la Armada Nacional partió desde el puerto colombiano de Cartagena de Indias con un cargamento de suministros básicos que incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares.

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"Este envío representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad", señaló un comunicado de APC Colombia citado por medios estatales cubanos.

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Además detalló que esta misión fue coordinada de manera conjunta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Agricultura y el de Minas y Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cancillería, la Armada Nacional, entre otros organismos.

La directora general de APC, Alexandra Palencia, dijo que el envío representa "una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos y de la convicción de que, ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo".

A esta ayuda se suman más de siete toneladas de aportaciones del Movimiento Colombiano de Solidaridad, la Asociación de Cubanos Residentes y de otras organizaciones de la sociedad civil, refirió un reporte de la agencia cubana Prensa Latina.

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En abril pasado, Colombia envió a La Habana por vía aérea un donativo con medicamentos, insumos médicos y alimentos para ayudar a paliar el desabastecimiento y la escasez de productos esenciales a causa de la severa crisis que padece la isla.

Asimismo, el pasado noviembre, el Gobierno colombiano envió a la isla 240 toneladas de asistencia para atender la emergencia por los severos daños que ocasionó el azote del huracán Melissa en la región oriental cubana.

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AGENCIA EFE

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