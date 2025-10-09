En vivo
MUNDO  / Cabello dice que Venezuela capturó a hombre por escribir en redes "bienvenidos los barcos 'gringos'"

Cabello dice que Venezuela capturó a hombre por escribir en redes "bienvenidos los barcos 'gringos'"

Según el ministro de Interior, esa persona, de quien no dio detalles, fue detenida en la isla Margarita, ubicada en el sureste del Caribe y que forma parte del estado insular de Nueva Esparta.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
Diosdado Cabello
