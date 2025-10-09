Senado de EE. UU., en contra de detener ataques de Trump a presuntos narcotraficantes en el Caribe

El Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa para paralizar la campaña militar iniciada por el presidente Donald Trump en aguas del Caribe, que busca, según defiende, frenar el tráfico de drogas a su país.

La iniciativa, liderada por el senador demócrata Adam Schiff, de California, y copatrocinada por los senadores de su partido Tim Kaine, de Virginia; Ron Wyden, de Oregón, y el independiente de Vermont, Bernie Sanders, fue derrotada por 48 votos a favor y 51 votos en contra. (Lea también: Cabello dice que Venezuela capturó a hombre por escribir en redes "bienvenidos los barcos 'gringos'")



¿Qué proponía proyecto contra ataques en el Caribe?

El objetivo de este proyecto era poner fin a los ataques de las Fuerzas Armadas de EE. UU., no autorizados por el Congreso, contra lanchas en el mar Caribe en las que, en su mayoría, aseguran que viajan narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela al país norteamericano.

Adam Schiff dijo antes de la votación que los ataques "podrían desencadenar un conflicto no deseado con Venezuela".



Rand Paul, uno de los dos republicanos que apoyaron el texto en el Senado, dijo de antemano que quería garantizar que la acción militar en el extranjero tuviera la aprobación del Congreso. "Estados Unidos no debería estar haciendo estallar barcos sin siquiera saber quién está en ellos", escribió en X.

El texto recoge en sus primeras líneas la capacidad "exclusiva" del Congreso para declarar una guerra, como señala la Constitución en su primer artículo, y recuerda que no lo ha hecho ni tampoco ha autorizado el uso de la fuerza.



Trump, sin embargo, declaró formalmente que EE. UU. está involucrado en un "conflicto armado no internacional" contra los carteles del narcotráfico, con la intención de justificar sus ataques.

"La designación de una entidad como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado no otorga al presidente autoridad legal para usar la fuerza contra los miembros de las organizaciones designadas ni contra ningún Estado extranjero", apunta la resolución.

El proyecto ordenaba al presidente que cese el uso de la fuerza "a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica".

"El tráfico de drogas ilegales no constituye en sí un ataque armado o una amenaza de ataque armado inminente", concluye.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó la iniciativa y la calificó de "peligrosa".

"Esta resolución busca despojar al presidente Trump de su autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses al autorizar ataques militares contra narcoterroristas, los hutíes y otros proxies iraníes", escribió en un mensaje en X.

La iniciativa matiza que no busca impedir que Estados Unidos se defienda de un ataque armado o de una amenaza de ataque armado inminente.

EE. UU. ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se llevó a cabo el primer ataque, se han destruido por lo menos cinco lanchas en el Caribe. Según funcionarios estadounidenses, 21 personas, acusadas de tráfico de drogas, han muerto en los ataques.

Trump se jactó hace unos días de que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones cerca de la costa venezolana han sido tan exitosos que "no quedan barcos" en esa zona del Caribe. Agregó que la acción militar podría ampliarse a rutas terrestres utilizadas por presuntos narcotraficantes.

Nicolás Maduro ha criticado la acción militar estadounidense como "una agresión armada para imponer un cambio de régimen". Sin embargo, ha desplegado a sus Fuerzas Militares y el miércoles 8 de octubre ordenó el inicio del ejercicio Independencia 200 en los estados La Guaira y Carabobo.

"La consigna de hoy es muy clara: ganemos la paz, defendamos la vida ejerciendo la soberanía", indicó. "Lo que quieren es una guerra en el Caribe y Sudamérica para un cambio de régimen para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo, el gas, el oro", reiteró, adelantando que nuevos ejercicios se realizarán "sorpresivamente".

Reunidos en calles y avenidas, militares y policías instruyeron a milicianos y grupos chavistas sobre el uso de armas.

Los militares se desplegaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el más importante de Venezuela. También en puertos, aduanas, unidades militares e instituciones del estado La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En Carabobo, en tanto, milicianos recibieron instrucciones sobre cómo defender zonas "estratégicas" para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, con fallas desde hace años.

