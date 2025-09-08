Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Médico envenenaba pacientes para demostrar sus habilidades de reanimación

Médico envenenaba pacientes para demostrar sus habilidades de reanimación

El profesional era considerado un héroe, hasta que los casos de pacientes con paros cardíacos se hicieron frecuentes y levantaron sospechas. Así va el juicio.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:08 a. m.
Médico envenenaba pacientes
El anestesista está siendo juzgado por las autoridades, el juicio apenas inició -
Foto: Freepik