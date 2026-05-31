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Noticias Caracol  / MUNDO  / Caso Agostina Vega, joven de 14 años desaparecida: esto revelaron sobre hallazgo del cuerpo sin vida

Caso Agostina Vega, joven de 14 años desaparecida: esto revelaron sobre hallazgo del cuerpo sin vida

Las autoridades de Argentina continúan investigando la desaparición y muerte de Agostina Vega, una joven de 14 años.

Por: EFE
Actualizado: 31 de may, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Caso Agostina Vega, joven de 14 años desaparecida: esto revelaron sobre hallazgo del cuerpo sin vida
Agostina Vega desapareció en días pasados en Argentina.
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Restos humanos fueron hallados este sábado 30 de mayo en el descampado donde un enorme operativo policial buscaba a Agostina Vega, la adolescente argentina de 14 años desaparecida hace una semana en la provincia de Córdoba, según confirmó el fiscal de la investigación.

"Con sumo dolor debo decirles que hemos encontrado restos humanos que les diría que en 98% de posibilidad sean de Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad", expresó el fiscal Héctor Garzón en una conferencia de prensa.

¿Qué se sabe de la desaparición de Agostina Vega?

La adolescente salió de su domicilio el sábado 23 de mayo, día en el que fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la casa de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que se encuentra detenido desde el pasado miércoles, quien confesó haber estado presente en el descampado donde se encontraron los restos.

En ese descampado ubicado en la zona de Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, se llevaba a cabo hace más de 30 horas un operativo de búsqueda con 200 efectivos policiales y bomberos, perros, drones, kayaks y buzos. Los investigadores iniciaron las tareas de rastrillaje tras detectar que el teléfono de Barrelier, único sospechoso, impactó en las antenas celulares de la zona.

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"Estamos frente a un homicidio", dijo el fiscal, quien sugirió que la causa pronto cambiará para incluir el agravamiento del delito por violencia de género y aseguró que todavía "hay circunstancias que deben ser investigadas". Vecinos, familiares y ciudadanos de la ciudad de Córdoba se movilizaron hacia el centro de la ciudad en al menos dos ocasiones durante la semana para reclamar por la aparición de la adolescente. La desaparición de Vega se convirtió en un asunto nacional tras dispararse el pasado miércoles -cuatro días después de la desaparición- la Alerta Sofía, un sistema de búsqueda urgente de niños y adolescentes cuya vida se considera en peligro inminente.

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El caso mantuvo en vilo a Argentina y a la provincia de Córdoba, en cuya capital una multitud se congregó de manera espontánea este sábado tras conocerse el hallazgo de restos humanos en la zona, para reclamar justicia por el supuesto feminicidio. En la puerta de la casa de Vega, un gran grupo de ciudadanos prendieron fuego de neumáticos, levantaron carteles con la cara de la menor y manifestaron ante la prensa su enojo hacia las autoridades por supuestas demoras en el comienzo de la investigación.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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