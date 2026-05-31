Trump afirma que no tiene prisa por lograr acuerdo con Irán porque quiere "un buen trato"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, subrayó en una entrevista que no tiene prisa por lograr un acuerdo de paz con Irán pese al daño que está haciendo el conflicto en el bolsillo de los estadounidenses porque quiere "conseguir un buen trato". (Lea también: Así está la salud de Donald Trump, según el más reciente chequeo médico de la Casa Blanca)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato", aseguró Trump en una entrevista concedida a su nuera, la presentadora Lara Trump, en la cadena Fox News.

Durante la entrevista, grabada el jueves, Trump no se refirió a la "decisión final" que, según dijeron medios estadounidenses, tomaría sobre la última oferta iraní tras reunirse con su equipo de asesores de seguridad, pero sí consideró que el acuerdo final debe contener dos garantías: que el estrecho quede reabierto y que Irán no pueda tener un arma atómica.



"Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo, creo, lo que queremos, y si no lo conseguimos, terminaremos de otra manera", añadió Trump en línea con las palabras pronunciadas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que afirmó que el Pentágono está listo para comenzar a atacar Irán de nuevo si no hay acuerdo.



El republicano aseguró que los iraníes son buenos negociadores, pero que Washington tiene "todas las cartas" porque -según él- ha "derrotado militarmente" a la república islámica. (Lea también: Estados Unidos confirma que alcanzó un preacuerdo con Irán: ahora debe ser aprobado por Trump)

Publicidad

El mandatario volvió a asegurar que si su país no hubiera bombardeado instalaciones clave del programa nuclear iraní en el verano de 2025, Irán tendría ahora mismo un arma nuclear.

Washington y Teherán llevan semanas intentando negociar un acuerdo para cerrar el conflicto que inició EE. UU. el pasado febrero, en medio de un alto el fuego decretado unilateralmente por Trump que se ha mostrado potencialmente endeble ante los repetidos ataques limitados que se siguen produciendo en torno a Ormuz y el Golfo Pérsico.



¿Qué puntos busca cambiar Trump?

Según el medio digital Axios, el presidente solicitó a su equipo negociador que introduzca modificaciones en el borrador en cláusulas relativas al programa atómico de los ayatolás, que han incluido un compromiso de no intentar desarrollar un arma nuclear, pero no han introducido concesiones específicas en lo referente a la entrega de sus reservas de uranio.

Publicidad

Axios, que cita a dos altos funcionarios estadounidenses, indica que el documento establece un plazo, a partir de la firma del acuerdo, de 60 días para negociar los compromisos nucleares de Irán y el levantamiento de sanciones por parte estadounidense, y lo primero a tratar sería la gestión de las reservas de uranio enriquecido iraníes y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

Uno de los funcionarios citados por el medio digital aseguró que Trump quiere "mayores precisiones" sobre la forma y los plazos en que Estados Unidos obtendrá ese uranio.

El presidente estadounidense también habría pedido modificar la redacción de algunos pasajes relativos a la reapertura del estrecho de Ormuz y a Trump se la ha informado a su vez que los iraníes tardarán unos tres días en brindar una respuesta a sus sugerencias.

El magnate neoyorquino ha decidido permanecer en la Casa Blanca todo el fin de semana en vez de desplazarse a sus residencias en Florida o Nueva Jersey que acostumbra a visitar.



La reacción de Irán a la espera de la respuesta de Trump

Irán condicionó el domingo 31 de mayo cualquier acuerdo con Estados Unidos a que se garanticen sus "derechos", subrayando que no cree "ni en las palabras ni en las promesas" de Washington en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Publicidad

"No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní", dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un video transmitido por la televisión estatal. Añadió que los negociadores iraníes "no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas".

El gobierno de Teherán reclama entre otros que se desbloqueen 12.000 millones de dólares en activos congelados y que se incluya a Líbano en un acuerdo global.

Publicidad

Tras semanas de negociaciones marcadas por duras declaraciones y ocasionales brotes de violencia, todavía no hay acuerdo para poner fin formalmente a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.