Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Caso Irina Zarutska: la justicia federal acusa a DeCarlos Brown y Trump exige pena de muerte

Caso Irina Zarutska: la justicia federal acusa a DeCarlos Brown y Trump exige pena de muerte

La mujer fue asesinada en frente de otros pasajeros en un tren que se dirigía a Carolina del Norte.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:42 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Ucraniana asesinada
La mujer fue asesinada en un metro hacia Carolina del Norte.
Tomado de redes