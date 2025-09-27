Caso Paloma Nicole da un giro: detienen a su madre y a su padrastro cirujano por muerte tras cirugía

En una decisión clave para esclarecer la muerte de la menor de edad Paloma Nicole Arellano, quien falleció tras un procedimiento estético en México, la Fiscalía General del Estado de Durango confirmó -en la tarde de este sábado- la captura de la madre y el padrastro de la adolescente.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los detenidos son señalados como presuntos responsables de la muerte de la menor de 14 años. También se conoció que, en las próximas horas, las autoridades les imputarán varios delitos, entre los que estarían omisión de cuidados para la madre y homicidio culposo para el padrastro, quien es el cirujano que operó a Paloma Nicole.

Las indagaciones apuntan a que el procedimiento se llevó a cabo en Durango el pasado 12 de septiembre y fue, una semana después, el 20 del mismo mes que ocurrió su deceso.



El padre de Paloma Nicole Arellano, durante las honras fúnebres, evidenció que su hija en el ataúd vestía un corpiño quirúrgico, atuendo extraño para una situación lamentable como la que atravesaba. Mientras lloraba también vio que su la menor tenía cicatrices en el pecho.

Tras alertar esa situación, el padre conoció que Paloma Nicole había sido intervenida, una semana antes, para una cirugía estética que terminó con complicaciones. El padre se dirigió a la Fiscalía para alertar sobre las dudas en la muerte de la menor y pedir la necropsia.

La Fiscalía del Estado de Durango sigue reconstruyendo el caso y, mientras tanto, señaló a la madre, identificada como Paloma Jazmín, y el padrastro de la niña como los presuntos responsables. Las pesquisas buscan establecer quién dio las autorizaciones para la intervención de una menor de edad, con el objetivo de determinar una presunta responsabilidad del cirujano, identificado como Víctor Manuel Rosales Galindo.

