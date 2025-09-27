¿Cuáles son los negocios de Angie Miller, modelo relacionada con B King en México?

Angélica Yetsey Torrini León, más conocida en las redes sociales como Angie Miller, se ha convertido en noticia en los últimos días, luego de que se confirmara que la modelo venezolana fue detenida en México por el caso del doble homicidio de los artistas colombianos B King y Regio Clown. También se estableció que la mujer ya quedó en libertad por falta de pruebas.



¿Quién es y a qué se dedica Angie Miller?

El nombre de Angie Miller empezó a ser reconocido por los seguidores de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, días antes de la tragedia porque la mujer aparecía en algunos videos y publicaciones del colombiano. Esta cercanía entre la venezolana y el colombiano, a quien ella llamaba "amor" en algunos videos, despertaron rumores de una presunta relación amorosa entre los dos.

Sobre Miller se sabe que, aunque nació en Venezuela, está radicada en México hace varios años, donde vive junto a su hija. LA mujer de 29 años se presenta como modelo y, a través de redes sociales, se ha establecido que la mujer se dedica al entretenimiento para adultos, creando contenido explícito en plataformas como OnlyFans y LoverFans.

En su perfil de Instagram oficial la mujer invita a los internautas a suscribirse a sus páginas y ver su contenido. "Estoy en el medio del placer más rico que puedas ver en una mujer", escribe la mujer en su descripción y cobra alrededor de 60 mil pesos colombianos por suscripción.



Pero eso no es todo, Angie Miller ha encontrado en el mundo del contenido para adultos varias oportunidades de negocio, más allá de las plataformas digitales. En México la mujer también realiza algunos shows eróticos privados presenciales y, según su sitio web, también vende una réplica de sus partes íntimas por un millón de pesos colombianos, de las cuales ha vendido más de mil unidades.

Tras el hallazgo de B King y Regio Clown sin vida, la mujer utilizó por última vez sus redes sociales para lamentar lo ocurrido. “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió la mujer y agregó: "Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron".



¿Por qué fue detenida Angie Miller?

Angélica Yetsey Torrini León fue detenida el martes 23 de septiembre a las 8:15 p. m., en el municipio de Tlalnepantla, justo un día después de que los cuerpos de B King y Regio Clown fueran hallados sin vida luego de pasar varios días desaparecidos. La misma Angie Miller había pedido ayuda en sus redes sociales para encontrar a los colombianos.

Según el diario El País de México, la mujer de 29 años, quien aparentemente sostenía una relación amorosa con B King, "es investigada por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México por una posible participación en el doble asesinato de los músicos". Sin embargo, el estado de la venezolana ahora aparece como "liberada" y se desconoce actualmente cuál es su paradero.

La detención de Angie Miller coincidió con la alerta que dio la familia de la venezolana sobre su desaparición en Ciudad de México. El cruce de ambas situaciones generó preocupación y confusión. Mientras la familia de Miller no tenía detalles sobre la modelo y la reportó como desaparecida, la mujer realmente estaba detenida por las autoridades mexicanas, que la capturaron fuera de la capital.

El Registro Nacional de Detenciones indicaba que la mujer estuvo bajo detención en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla, aunque actualmente se desconoce en dónde se encuentra la venezolana. Medios mexicanos detallan que, luego del hallazgo de B King y Regio Clown sin vida, las autoridades de ese país empezaron a buscarla por ser cercana a ellos y haberlos estado acompañando en su estadía en México.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL