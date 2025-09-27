En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Él es el ‘Pequeño Jota’, el narco peruano señalado de asesinar a tres jóvenes mujeres en Argentina

Él es el ‘Pequeño Jota’, el narco peruano señalado de asesinar a tres jóvenes mujeres en Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano es señalado de planear una "fiesta trampa" a la cual acudieron las tres jóvenes. Luego grabó los asesinatos y los transmitió en vivo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 27 de sept, 2025
Alias Pequeño J
Alias Pequeño J, señalado del asesinato de tres jóvenes en Argentina.
Afp

