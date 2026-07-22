Chef de restaurante con dos estrellas Michelin enfrentaría cárcel por usar hormigas en sus postres

El propietario de un restaurante reconocido con dos estrellas Michelin en Seúl, Corea del Sur, enfrenta una posible condena de un año de prisión luego de ser acusado de utilizar hormigas como decoración e ingrediente en algunos de sus platos sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. Las autoridades surcoreanas señalan que miles de insectos habrían sido empleados durante varios años en preparaciones como sorbetes y otros postres.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El caso comenzó después de que funcionarios del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea del Sur detectaran publicaciones realizadas por clientes en internet. Las imágenes compartidas por algunos comensales mostraban platos decorados con hormigas, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación sobre el origen y el uso de estos insectos dentro del establecimiento.



Investigación reveló el uso de miles de hormigas en platos del restaurante

De acuerdo con la información entregada por la BBC, el restaurante habría utilizado aproximadamente 49.000 hormigas durante un periodo cercano a cuatro años. Estos insectos fueron importados desde Estados Unidos y Tailandia para ser incorporados en diferentes preparaciones. La fiscalía considera que el establecimiento incumplió las normas alimentarias del país, debido a que las hormigas utilizadas no forman parte de la lista oficial de insectos aprobados para consumo humano en Corea del Sur.

Y es que la legislación surcoreana permite actualmente el uso de determinadas especies de insectos como alimentos, entre ellas algunos tipos de saltamontes, langostas y grillos de dos manchas. Para que una nueva especie sea autorizada, las autoridades analizan factores relacionados con la seguridad, posibles riesgos de toxicidad, composición nutricional y condiciones de crianza y procesamiento. Es por eso que, durante una audiencia reciente, la fiscalía solicitó una pena de un año de prisión para el propietario del restaurante, además de una multa de 20 millones de wones surcoreanos, equivalente a unos 13.500 dólares aproximadamente.



Los documentos judiciales no revelan el nombre del establecimiento ni la identidad del dueño. Sin embargo, se sabe que forma parte del grupo reducido de restaurantes de Corea del Sur que cuentan con dos estrellas Michelin, una distinción otorgada por la reconocida guía gastronómica internacional. Según los criterios de la Guía Michelin, los restaurantes con dos estrellas son aquellos que ofrecen una cocina de alta calidad y que justifican que los visitantes hagan un desplazamiento especial para conocerlos. En Corea del Sur existen diez restaurantes con esta categoría, todos ubicados en la ciudad de Seúl.



El chef asegura que los clientes podían rechazar las hormigas

Durante su defensa, el propietario reconoció que las hormigas sí fueron utilizadas dentro del menú, pero afirmó que su presencia era limitada. Según explicó, los insectos aparecían principalmente como elemento decorativo en algunos platos, especialmente en sorbetes incluidos dentro de un menú degustación compuesto por 15 tiempos. El empresario indicó que los clientes eran informados sobre la presencia de hormigas y tenían la posibilidad de solicitar otros ingredientes.



Durante la investigación, funcionarios sanitarios señalaron que las hormigas empleadas en el restaurante "contenían hasta 55 veces más metales pesados que los insectos comestibles habituales". El dueño también argumentó que el uso de hormigas en la gastronomía no es una práctica exclusiva de su restaurante y que algunos establecimientos de países como Australia, Dinamarca y Reino Unido han incorporado estos ingredientes en sus menús. El tribunal surcoreano encargado del caso tiene previsto anunciar su decisión final el próximo 2 de septiembre.

Publicidad

Y aunque en Corea del Sur las especies utilizadas en este restaurante no estaban aprobadas, el consumo de hormigas forma parte de las tradiciones alimentarias de diversas comunidades alrededor del mundo. En varios países de Asia, África y América Latina - incluso Colombia - existen preparaciones que incluyen diferentes tipos de hormigas. En Tailandia y Camboya, por ejemplo, algunas especies de hormigas tejedoras y sus huevos son utilizadas en recetas tradicionales; en Colombia, las hormigas culonas son consideradas un alimento típico de algunas regiones como Santander.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co