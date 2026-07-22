EE. UU. y Ecuador estarían ejerciendo torturas, ataques y desapariciones en operativos, según HRW

La ONG Human Rights Watch (HRW) está reportando múltiples violaciones en el marco de la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, mostrando resultados que son dudosos. En un informe de más de 100 páginas se hace una evaluación en detalle de lo que califica como una alianza "peligrosa y con abusos" presentada por ambos gobiernos como una ofensiva en contra de los carteles bajo el llamado Escudo de las Américas.

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"Este es un informe que detalla no solamente que en el marco de la colaboración entre Estados Unidos y Ecuador la situación de seguridad no ha mejorado en Ecuador —a 2025 un crecimiento nuevamente de la tasa de homicidios del 40%— sino que está generando graves violaciones de derechos humanos ", aseguró en entrevista para Noticias Caracol Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Goebertus relata cómo en operaciones conjuntas Estados Unidos y Ecuador han violado derechos de ciudadanos; una de esas en marzo de este año en un asentamiento cerca de la frontera con Colombia y que el Comando Sur presentó a través de varios videos en sus redes sociales. Supuestamente era contra el grupo narcotraficante Comandos de Frontera, pero la ONG muestra fotografías de la propiedad que realmente sería una finca lechera con una casa donde producían queso, un corral e incluso fotos de las personas que habrían sido detenidas y torturadas.



"La detención arbitraria de cuatro colombianos que fueron luego torturados de una manera aterradora , luego liberados cuando la Fiscalía en Ecuador encontró que no existía ninguna evidencia para mantenerlos detenidos", aseguró Goebertus. Esta ofensiva militar, sostiene la directora sectorial de la ONG, enciende las alarmas de lo que no puede ocurrir en Colombia una vez integra la coalición americana contra los carteles y al llamado Escudo de las Américas.



"Yo haría un llamado sin duda al nuevo gobierno colombiano a que garantice que cualquier colaboración con el gobierno de Estados Unidos en materia de lucha contra el crimen organizado realmente fortalece capacidades de judicialización", puntualizó Goebertus. El reporte también detalla que entre enero y marzo tres embarcaciones pesqueras muy cerca a Ecuador fueron atacadas con drones y que individuos que estaban armados y que portaban uniformes con la bandera de Estados Unidos detuvieron a pescadores.



¿Qué más dice el informe de Human Rights Watch?

"La relación de seguridad entre ambos países se está intensificando en un momento en que los dos Gobiernos han incurrido en graves violaciones de los derechos humanos, impulsadas por su insistencia en plantear sus enfrentamientos con grupos de crimen organizado como si se tratara de una guerra", indica la investigación. El estudio está basado en 62 entrevistas con víctimas, abogados, testigos y otras personas, y en el análisis de imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones y detección de incendios, documentos judiciales, historias clínicas y más de 100 fotografías y videos.

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En el informe se analizan cuatro casos que "o bien implican directamente la cooperación en seguridad entre EE. UU. y Ecuador, o plantean interrogantes sobre responsabilidades que ninguno de los dos Gobiernos ha aclarado adecuadamente", advierte HRW. Estos incidentes incluyen una operación en la localidad de San Martín, en la frontera con Colombia, entre el 1 y el 6 de marzo pasados, presentada como un exitoso ataque contra narcotraficantes según la versión oficial, cuestionada en EE.UU. por legisladores demócratas e investigaciones de The New York Times.

"Aunque ni EE.UU. ni Ecuador han detallado el papel específico de sus fuerzas en la operación, HRW concluyó que fuerzas ecuatorianas detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores agrícolas colombianos, incendiaron tres propiedades que aparentemente no tenían vínculo con grupos de delincuencia organizada y, posteriormente, atacaron dos de esas propiedades con municiones lanzadas desde el aire", señala el texto. El resto de los incidentes tienen que ver con la desaparición en enero del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y buena parte de su tripulación, y ataques con drones de origen desconocido en marzo contra los navíos pesqueros La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, todo frente a las costas de las islas Galápagos, agrega el informe.

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La organización de DD. HH. aclara que las autoridades ecuatorianas "ni siquiera" han confirmado los hechos, mientras que el Pentágono y la Guardia Costera de EE. UU. han negado cualquier implicación. Sin embargo, trece supervivientes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que, "tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a las que identificaron como ciudadanos estadounidenses armados que vestían uniformes de estilo militar".