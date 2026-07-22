Campaña en Argentina pide repetir la final del Mundial contra España: ya supera las 61.500 firmas

Una campaña argentina ha sido lanzada en una plataforma digital para solicitar la repetición de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, tras la derrota del seleccionado sudamericano y ya supera las 61.500 firmas.

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La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el 19 de julio en Nueva York.



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La promotora de la iniciativa afirma que hubo acciones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido, denuncia supuestas irregularidades, aunque no aporta pruebas verificadas y piden que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido.

Las peticiones no tienen validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial. La repetición de un partido solo podría producirse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos deportivos o por una resolución de los órganos competentes.



La iniciativa argentina se suma a otras protestas similares surgidas durante el Mundial 2026. En Francia, una campaña digital que superó las 82.000 firmas reclamó repetir la semifinal ante España por una jugada previa al penalti que abrió el marcador, aunque tampoco tuvo efectos sobre el desarrollo del torneo.



Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeona con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado de su país por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.



La final del Mundial batió récord de audiencia

Además, la victoria de España contra Argentina en el Mundial FIFA 2026 se convirtió en la retransmisión de fútbol más vista en la historia de la televisión estadounidense, con una media de 63 millones de espectadores, según datos publicados este martes por el indicador Nielsen y recogidos por la revista Varierty.



La final de la Copa del Mundo atrajo a casi 39 millones de personas en la cadena Fox, mientras que en Telemundo y Peacock, que ofrecieron los partidos en habla hispana, lograron una audiencia de 23,9 millones de televidentes adicionales.

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Estas cifras baten todos los récords establecidos en las fases previas del torneo y duplica la media de 25,78 millones que vieron la final del Mundial de Catar en 2022 entre Argentina y Francia entre las diversas cadenas estadounidenses.

La audiencia del domingo fue además la mayor registrada en Estados Unidos para un partido de fútbol, un récord que ostentaba hasta ese momento el polémico duelo de EE.UU. y Bélgica por los octavos de final, disputado días antes, con 46 millones de espectadores globales, un encuentro que estuvo marcado por la anulación de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun.

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AGENCIA EFE