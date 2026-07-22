¿Cuándo sería el juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico en Estados Unidos?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York. La propuesta de la Fiscalía se conoció antes de una audiencia prevista para este miércoles 22 de julio en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro.

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El depuesto líder de Venezuela y su esposa asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra con cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Por su parte, la defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el Gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.



¿Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro?

De acuerdo con el documento judicial, conocido por EFE, la Fiscalía prevé que las partes puedan completar la fase de intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el proceso incluye todavía varias etapas previas, entre ellas la presentación de mociones por parte de la defensa y la revisión de material clasificado relacionado con el caso.

El documento señala además que el Gobierno de EE.UU. espera avanzar en la entrega de información clasificada durante los próximos meses, mientras que la defensa tendrá hasta comienzos de 2027 para presentar nuevos recursos antes de que el tribunal determine el calendario definitivo del juicio.



Nueva audiencia contra Nicolás Maduro

Este miércoles 22 de julio se llevará a cabo la tercera audiencia contra el expresidente venezolano y su esposa en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado 3 de enero. Desde entonces, el exmandatario de 63 años y su esposa Cilia Flores se encuentran en una cárcel de Brooklyn, a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos.



La audiencia de este miércoles se espera que se centre en cuestiones de procedimiento. El político suramericano se declaró no culpable ante la Justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

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Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Nicolás Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses. Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro se autodenomina "prisionero de guerra" tras declararse no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían "no tener la autoridad para manejar su caso" debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos. Por lo que creen que es posible que en esta audiencia los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas.

*Con información de EFE y AFP