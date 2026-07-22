Fiscalía reveló las fotos del cuerpo de Celeste Rivas en audiencia contra el rapero D4vd

En septiembre de 2025 el hallazgo de un cuerpo desmembrado y descompuesto en un carro Tesla abandonado en un depósito de Los Ángeles abrió uno de los casos más dolorosos e indignantes de Estados Unidos y el mundo. Después de meses de investigación se determinó que la víctima era Celeste Rivas, una joven hispana menor de edad, y que el presunto victimario fue David Burke, más conocido como D4vd, un rapero de 21 años con el que sostenía una relación amorosa en secreto.

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D4vd permanece privado de la libertad mientras las autoridades establecen las pruebas en su contra para determinar si fue culpable del asesinato de la menor de edad. Uno de los giros más recientes del caso llegó a través de la Fiscalía, la cual presentó el 21 de julio ante la corte las imágenes de cómo fue encontrado el cuerpo de Rivas en el maletero del vehículo.



¿Qué detalles revelaron las autoridades sobre el cuerpo de Celeste Rivas?

El cuerpo de la adolescente encontrado en el maletero del carro del cantante D4vd era "irreconocible" por su estado de descomposición, testificó un detective en una corte de Los Ángeles el martes. Su cuerpo fue hallado en el Tesla de Burke en septiembre pasado, a días de cumplir 15 años.

El detective de la Policía de Los Ángeles Joshua Byers dijo, durante el primer día de la audiencia preliminar, que cuando abrieron el maletero reconoció el "muy distintivo olor" a cadáver. "Había bastante descomposición, hasta el punto de que el desprendimiento de la piel (...) lo volvió irreconocible", señaló el detective Byers al tiempo que presentaba fotos de los restos desmembrados de la niña fueron expuestas en la corte.



D4vd, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta varios cargos, incluido homicidio, por la escabrosa muerte de Celeste Rivas Hernández. El rapero, que le habría dedicado una de sus canciones a la menor, asistió a la audiencia vestido con un enterizo carcelario naranja y no reaccionó cuando se mostraron las imágenes. Los fiscales dijeron que el cantante conoció a la niña cuando ella tenía apenas 11 años y que empezó una relación sexual con ella cuando tenía 13 años.

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"Me dijo que tenía 18. Todos dicen que tenía 13", se escuchó a Burke decirle a las autoridades en un video de la cámara corporal de los agentes reproducido durante la audiencia. Burke ha negado un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos porque según la acusación, el artista la asesinó después de que lo amenazara con hacer pública su duradera e ilegal relación. De ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.

De acuerdo con las investigaciones, Burke conoció a Rivas cuando la joven tenía 11 años, y comenzó a mantener relaciones sexuales con ella en 2023, cuando tenía 13 años y él 18. La Fiscalía reconstruyó la línea del tiempo de la relación gracias a las comunicaciones entre ambos. El despacho dijo tener fotografías explícitas que revelan el tenor sexual de la relación, así como mensajes que hablan de embarazo, aborto y pastillas del día después.

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Sus padres la reportaron desaparecida en febrero de 2024, lo que puso a Burke en el radar de la familia y de las autoridades, pero el músico negó en la época saber de su paradero. Aunque Celeste Rivas regresó a casa poco después, habría pasado la mayor parte del año junto al cantante, con quien llegó a viajar a Las Vegas, Londres y Texas. La relación terminó en noviembre de 2024, pero la pareja mantuvo comunicación y encuentros de índole sexual, según las investigaciones.

*Con información de AFP