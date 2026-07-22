Estado de Venezuela activa alerta epidemiológica tras confirmar tres muertes por hantavirus

Las autoridades sanitarias venezolanas reforzaron las medidas de vigilancia epidemiológica luego de confirmarse el fallecimiento de tres personas por hantavirus en el estado Anzoátegui. Paralelamente, el Ministerio de Salud informó que investiga la muerte de dos profesionales de la salud en Barinas, aunque aclaró que ambos hechos no guardan relación entre sí y descartó, por ahora, una emergencia sanitaria en esa entidad.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, los tres fallecimientos confirmados corresponden a pacientes diagnosticados con hantavirus en el noreste del país. En un comunicado difundido este martes, la cartera de Salud señaló que los casos "no representan un riesgo generalizado para la comunidad" y explicó que las investigaciones continúan en torno a otros eventos sanitarios registrados en distintas regiones.



Alerta sanitaria en la región



Según informó el medio Venevisión, en el estado Zulia se activó una alerta epidemiológica preventiva tras la notificación emitida por el Ministerio de Salud sobre la detección de casos de hantavirus en el país.

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El gobernador Luis Caldera explicó que se mantiene vigilancia epidemiológica en algunas conexiones aéreas, entre ellas las provenientes del estado Anzoátegui y otras zonas consideradas de riesgo, con el objetivo de revisar el historial de movilidad y los contactos directos de personas relacionadas con los casos confirmados.



"Pero más allá de eso, ahorita es verificar el contacto directo de los casos positivos. Por eso el Ministerio del Poder Popular para la Salud emite la alerta epidemiológica para evaluar si existiera algún pasajero o algún familiar que tuvo contacto con los casos positivos y qué traslado hizo, de dónde se movió, de dónde vino", señaló el mandatario regional al medio antes mencionado.

Caldera también hizo un llamado a evitar generar alarma entre la población y sostuvo que las autoridades mantienen un seguimiento similar al que desarrollan frente a otros eventos sanitarios.



"Ahorita lo que tenemos es que evitar estar generando algunos miedos, algunos temores, sino estar en alerta epidemiológica como lo tenemos con otros casos", afirmó.



Ministerio descarta una emergencia sanitaria en Barinas

Mientras tanto, el Ministerio de Salud informó que las muertes de dos profesionales de la salud registradas en Barinas permanecen bajo investigación y aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia de que estén relacionadas con los casos confirmados de hantavirus en Anzoátegui.

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Las autoridades sanitarias reiteraron que no existe una alerta epidemiológica en Barinas y que el hospital donde fueron atendidos los pacientes continúa operando con normalidad.

El ministerio indicó que los resultados de laboratorio para diversas enfermedades contagiosas han sido negativos y que los estudios especializados continúan con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo sobre ambos fallecimientos.

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¿Qué dijo el Ministerio sobre el hantavirus?

En su comunicado oficial, el Ministerio de Salud recordó que el hantavirus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente mediante la inhalación de partículas provenientes de orina, heces o saliva en espacios cerrados.

Además, precisó que "no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país".

La cartera de Salud señaló que continuará informando oportunamente sobre los resultados de las investigaciones e insistió en que la población debe acudir únicamente a los canales oficiales para conocer la evolución de estos casos, luego de la circulación de versiones en redes sociales sobre una supuesta emergencia sanitaria en Venezuela.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co