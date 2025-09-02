Publicidad

MUNDO  / Chloe Malle asume la dirección de Vogue EE. UU. tras la era de Anna Wintour

Chloe Malle asume la dirección de Vogue EE. UU. tras la era de Anna Wintour

La sucesora era editora de Vogue.com y, ahora, se convirtió en la gran apuesta de Wintour. Conozca los detalles.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:27 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Chloe Malle
La nueva editora ya hacía parte de Vogue.
Tomado de redes.