Videos del minuto en silencio en la zona cero del terremoto en Venezuela y otros lugares del país

Decenas de personas participaron este viernes en un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, cuyos fallecidos ascienden ya a cerca de 5.400. El homenaje tuvo lugar entre los restos de un complejo de vivienda social colapsado en Caraballeda, La Guaira, según constataron periodistas de AFP.

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En la denominada zona cero de este sector del estado La Guaira, una de las áreas más golpeadas por los sismos junto con Caracas, las labores de búsqueda de cuerpos y remoción de escombros se suspendieron temporalmente para rendir tributo a quienes perdieron la vida.



#AHORA| LA GUAIRA. 💔😭Con un minuto de silencio acompañado de llanto y el toque de una sirena, se conmemoró el primer mes del doble y devastador terremoto del 24 de junio. pic.twitter.com/Y4jAdPstvK — Liliana Franco (@lilianaf523) July 25, 2026

A las 6:04 de la tarde, hora local, momento exacto en que ocurrió la tragedia, los asistentes guardaron un minuto de silencio.



Actos similares se llevaron a cabo en distintos espacios públicos de Caracas, luego de una convocatoria difundida en redes sociales para sumarse a la conmemoración.



Ante los escombros de los edificios de vivienda social conocidos como OPP, en Caraballeda, decenas de habitantes se congregaron alrededor de un altar adornado con flores, velas y recuerdos de quienes vivían allí.

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El estruendo de la maquinaria pesada, los martillos y los taladros cesó por unos minutos para escuchar las plegarias de una mujer que, rosario en mano, pidió "por el descanso eterno" de las víctimas.

6:04 pm minuto de silencio por los fallecidos durante los terremotos del 24Jun



Que sus almas estén en paz y bajo la luz perpetua. 🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/qcAeLkTSET — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 24, 2026

"Orar para que ya salgan"

"De verdad quiero que todos los familiares, oren por esos que ya no están. Y nosotros, que aún tenemos familiares allí, queremos orar para que ya salgan", dice frente a las ruinas, Anyel Andrade, de 32 años, cuyos allegados siguen sin ser hallados.

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"Somos un pueblo analfabeto en este sistema de sismos. Y esto nos agarró de muy sorpresa. Ni sabíamos para qué era la alarma. Igualmente no iba a dar tiempo. Así que hoy elevo mi voz para ellos. Que descansen en paz todos los que cayeron en estos dos terremotos. Y que brille para ellos la luz perfecta", indicó.

La ceremonia religiosa se desarrolló junto a un altar cubierto de juguetes y peluches, que los vecinos han ido ampliando con objetos recuperados entre toneladas de concreto, piedras y estructuras metálicas deformadas, vestigios de torres residenciales de hasta 12 pisos que quedaron reducidas a escombros. Rescatistas de Protección Civil, bomberos, voluntarios y familiares de las víctimas acompañaron el acto de oración.

Durante el encuentro, abundaron los abrazos y las lágrimas tras un mes marcado por la incertidumbre, el duelo y el sufrimiento de miles de familias que perdieron seres queridos o quedaron sin vivienda.



Delcy Rodríguez también hizo minuto de silencio

En una ceremonia militar transmitida por televisión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó: "Hace exactamente un mes estábamos nosotros siendo víctimas de la naturaleza con un doble terremoto. En circunstancias realmente inéditas para nuestro país, (...) nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana salió allí a atender al pueblo de Venezuela a acompañarlo, a rescatar, a salvar vida a llenarse las botas de barro y aún están allí en el territorio".

MINUTO DE SILENCIO EN VENEZUELA UN MES DESPUÉS DEL DOBLE SISMO



Decenas de personas realizaron un minuto de silencio por los fallecidos de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que ya suman casi 5.400, en las ruinas de un complejo de vivienda social que se desplomó en La… — News On Demand (@OnDemand_News) July 24, 2026

En Caracas también se desarrollaron actos conmemorativos. En la plaza Altamira, ubicada en Chacao, uno de los municipios más afectados de la capital, se celebró una misa multitudinaria con la participación de cientos de personas.

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A pocas cuadras de ese lugar, vecinos vestidos con camisetas blancas y portando flores del mismo color se reunieron en el terreno donde, hasta hace un mes, se levantaba un edificio de apartamentos que colapsó durante los terremotos y cuyos restos ya fueron retirados por completo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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