Trump dice que Venezuela todavía no está "preparada" para elecciones, pero hay "avances"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que Venezuela todavía no está "preparada" para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido "avances" al respecto.

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"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances", respondió el mandatario a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.



Trump dijo este viernes que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico" y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero. "Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso", insistió.



Trump aseguró que conoce muy bien el país desde hace mucho tiempo dado que fue dueño de Miss Universo, concurso en el que Venezuela "siempre lo hizo muy bien". El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, unas conversaciones apoyadas por Washington.

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La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el jueves desde Filipinas que la nobel de la paz "puede tener un rol" en la transición.

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Delcy Rodríguez se reunió este viernes en Caracas con una delegación del Congreso de Estados Unidos para evaluar la agenda bilateral, así como temas de defensa y seguridad fronteriza.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro entre Rodríguez y los congresistas de la Cámara de Representantes Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson.

Esta es la primera visita oficial de miembros de la Cámara de Representantes estadounidenses a Venezuela, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo pasado, luego de que el 3 de enero fueran capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar a Caracas y otras regiones cercanas.

El equipo de prensa de Rodríguez dijo entonces en una nota que la delegación estadounidense hizo esta visita "técnica y política" a Caracas para dar continuidad a la "la hoja de ruta establecida" entre ambos países y que prioriza "la comunicación directa para gestionar divergencias históricas y fortalecer la cooperación energética ante los desafíos globales".

EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo

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