España y Francia enfrentan evacuaciones masivas por incendios forestales: casi 270.000 desalojados

El Gobierno español ordenó este sábado la evacuación de otras 30.000 personas de varios municipios a causa de dos grandes incendios descontrolados en las provincias limítrofes de Madrid y Ávila, y ya son 73.000 las desalojadas por ahora a causa de estos siniestros, que siguen descontrolados y próximos entre sí. En concreto, son 38.000 los residentes desalojados de la provincia de Ávila y alrededor de 35.000 del suroeste de Madrid, según informó a la prensa el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la localidad de Cenicientos, que también ha tenido que ser evacuada.

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El puesto de mando avanzado, situado en este municipio, será trasladado a la localidad de Navalcarnero, también en Madrid. Los nuevos desalojos anunciados corresponden a siete poblaciones de Ávila y dos de Madrid, pertenecientes al valle del río Tiétar, una zona especialmente castigada por el fuego desde hace días y de gran valor medioambiental. Según datos provisionales del Ministerio del Interior, el incendio de Ávila ha devastado entre 13.000 y 15.000 hectáreas; y el de Madrid, cerca de 10.000.



Casi 270.000 evacuados por incendios que arrasan España y Francia

España y Francia han evacuado a casi 270.000 personas debido a incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la famosa región turística y vinícola de Burdeos y los alrededores de Madrid, donde el cielo de la capital estaba cubierto por una neblina de humo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó el sábado desde una de las zonas afectadas que la "prioridad" es "salvaguardar vidas". La situación "sigue siendo compleja" porque "las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos", agregó.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al ejército que interviniera para ayudar a extinguir las llamas, en medio del temor a que amenacen la ciudad de Burdeos y muchas bodegas prestigiosas situadas en esta región del suroeste del país. El ministro del Interior Laurent Nuñez indicó el sábado que 167.000 personas habían sido evacuadas en el departamento de Gironda, a las que se suman unas 30.000 desalojadas en las Landas.



Colegios y pabellones deportivos se habilitaron como refugios de emergencia para turistas y residentes, que se preguntaban qué se encontrarían al regresar. Dos bomberos murieron el martes mientras combatían un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. Las autoridades no reportaron más víctimas en Francia, aunque cerca de 40 de los 1.000 efectivos que luchan por apagar las llamas en Cap Ferret, una península cercana a Burdeos, resultaron heridos.



Tanto Francia como España solicitaron la ayuda de la Unión Europea para hacer frente a los fuegos. La Comisión Europea informó del despliegue de cuatro aviones en España y tres en Francia. Las llamas ya han arrasado 40.000 hectáreas, cuatro veces la superficie de París, y han destruido 100 edificios, según las autoridades. El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el despliegue de 1.000 militares para hacer frente a las llamas y prometió el envío de 1,5 millones de mascarillas para proteger del humo. Según su oficina, Lecornu también solicitó el despliegue de un avión militar A400M, que estará equipado con un kit para verter 20 toneladas de producto retardante.

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En lo que va de año, los incendios han quemado más de 168.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). En Francia, el ministro Laurent Nuñez afirmó que 98.000 hectáreas han ardido desde principios de año, un "récord histórico". Tanto en Francia como en España, estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves. En Escocia, los bomberos luchan este sábado contra un incendio en el Parque Nacional de Cairngorms, en el norte, calificado de "incidente grave" por las autoridades. Italia también ha luchado contra los incendios forestales esta semana, sobre todo en la isla de Sicilia, donde murió un bombero.

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Con información de EFE/AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co