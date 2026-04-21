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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump dice que no quiere extender el alto el fuego con Irán: "No tenemos tanto tiempo"

Donald Trump dice que no quiere extender el alto el fuego con Irán: "No tenemos tanto tiempo"

El alto el fuego de Estados Unidos con Irán vence el miércoles y el presidente estadounidense dice que espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán. "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió al ser preguntado en una entrevista telefónica con la cadena CNBC sobre la posibilidad de prorrogar la tregua. "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo. Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo, una nación maravillosa de nuevo", agregó.

El líder estadounidense subrayó que Irán tiene "un pueblo increíble" pero lamentó que sus líderes están "sedientos de sangre", por lo que les instó a que usen "la razón y el sentido común".

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto viajar este martes a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, aunque Teherán todavía no ha confirmado oficialmente su participación. Vance, que lideró las negociaciones del 11 de abril que concluyeron sin acuerdo, volverá a estar acompañado del enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

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El miércoles está previsto que venza el alto el fuego temporal declarado en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Ambas partes no han logrado ningún acuerdo hasta ahora para la libre circulación del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

Además, desde el fracaso de la primera ronda de negociaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán y las fuerzas estadounidenses anunciaron este martes que interceptaron un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la República Islámica.

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El objetivo principal de Washington en las negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a obtener un arma nuclear, pero Teherán siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.

EFE

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