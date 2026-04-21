Video | Los momentos de horror que vivieron turistas durante tiroteo en México: "No te muevas, mamá"

Momentos de horror vivieron un grupo de turistas en las pirámides de La Luna, en Teotihuacán, durante un tiroteo en México, que dejó a dos personas muertas. El criminal, identificado como Julio César Jasso, de 27 años, asesinó a una mujer canadiense y después, según las investigaciones de las autoridades, se quitó la vida con su arma de fuego. Además, 13 personas más resultaron heridas, entre ellas cuatro colombianas, en las que se encuentra un niño de 6 años.



Mientras el grupo de turistas exploraba la pirámide, Jasso llegó con un arma para intimidarlos. A las víctimas las hizo tirarse al piso mientras le gritaba a una mujer. Una de las personas que se encontraba en el lugar grabó los momentos de pánico: “Levántate y corta eso. Tienes un p#$% minuto. Si no lo haces, te disparo. Corta eso. Muévete, cabrona. Rápido, córtalo todo”. Al mismo tiempo, se escuchaban personas llorando.

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Segundos más tarde, el criminal se dirigió a los demás turistas: “Y ustedes, que han venido desde la p%$& Europa, no van a regresar. Si se mueven, los sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, no para que vengan a hacer la fotito”. Además, el delincuente aseguró que ya les había quitado la vida a dos ciudadanos coreanos.

Después, el homicida le dijo a uno de los turistas que se fuera y les dijera a las autoridades que tenía en su poder va los rehenes “y como intenten subir, los voy a matar. Díselos ahora, o busco a otro”.



Finalmente, en la grabación se escucha a un niño diciendo “no te muevas, mamá, no te muevas, mamá” y después los turistas se levantaron y, apurados, comenzaron a descender de la pirámide de La Luna.



🇲🇽 | TERROR EN MÉXICO:



“Vosotros que habéis venido de la puta Europa no van a regresar. Si se mueven, los sacrifico. ¿Lo ven? Cumplo mi palabra", las amenazas del atacante a los turistas durante el tiroteo en la pirámide de La Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.



El… pic.twitter.com/Y0j3YuD8Zv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 21, 2026

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Autor de tiroteo en México era admirador de Hitler y otros asesinos

El autor del tiroteo ocurrido este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, donde murió al menos una persona y otras 13 resultaron heridas, mostraba admiración tanto por la masacre del instituto estadounidense de Columbine como por el dictador nazi Adolf Hitler, reportaron este martes medios mexicanos.

Según la cadena de televisión Telediario, el agresor dejó en el lugar de los hechos un portarretratos con una imagen creada mediante inteligencia artificial en la que aparecía retratado junto a Eric Harris y Dylan Klebold, responsables de la masacre perpetrada en 1999 en Columbine, donde asesinaron a 13 personas e hirieron a otras 24 antes de suicidarse.

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Aquella matanza, considerada el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, ocurrió el 20 de abril, la misma fecha en la que se registró el ataque de este lunes en el complejo turístico de Teotihuacán, donde perdió la vida al menos una turista canadiense.

Telediario, con base en la investigación de las autoridades, señaló que diversas fotografías del atacante lo muestran posando con el saludo nazi popularizado por Hitler, quien también nació un 20 de abril, y que existen otros indicios que apuntan a una ideología extremista.

El agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, murió tras el ataque. Hasta el momento no se ha determinado si su fallecimiento fue producto de un suicidio o de disparos realizados por fuerzas de seguridad. Su identidad fue confirmada tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio.

Vestía cubrebocas y una camisa de cuadros gris. En la imagen generada por inteligencia artificial, aparecía con una camiseta con la frase “Disconnect and Self-Destruct ” (Desconéctate y Autodestrúyete), vinculada a la True Crime Community (TCC), una subcultura digital que glorifica a perpetradores de asesinatos masivos.

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Aunque la TCC no tiene una estructura centralizada, se han documentado conexiones con comunidades de extrema derecha, y su origen se remonta a foros de internet surgidos tras la masacre de Columbine.

Casos recientes relacionados con esta subcultura han sido detectados en distintos países. En Argentina, un adolescente de 15 años, presuntamente influido por la TCC, asesinó a un niño e hirió a otros ocho el 30 de marzo en una escuela de la provincia de Santa Fe. En Estados Unidos, el Institute for Strategic Dialogue registró al menos 15 ataques asociados a esta corriente violenta entre enero de 2024 y septiembre de 2025.



Autor de tiroteo en México llevaba un reloj que marcaba cero, según medio

De acuerdo con Telediario, el atacante de Teotihuacán llevaba en la muñeca derecha un reloj con cronómetro que marcaba cero cuando fue localizado su cuerpo, lo que sugiere una posible planificación previa del ataque. La misma fuente indicó que el tirador se enfrentó a disparos con la Guardia Nacional.

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Por su parte, el diario El Universal informó que el cuerpo fue hallado junto a un revólver, un cuchillo táctico y una mochila que contenía libros y fotografías.

Además de la turista canadiense fallecida, 13 personas extranjeras resultaron heridas, ocho de las cuales permanecen hospitalizadas y cinco ya fueron dadas de alta, según la Secretaría de Gobernación. Entre los lesionados se encuentran seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos —incluido un niño de seis años—, dos brasileñas, una canadiense y un ruso.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTCIAS EFE