Tiroteo en Teotihuacán: autoridades de México entregan nuevos detalles del atacante y revelan foto

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante, cuyo documento de identidad también se reveló, que abrió fuego contra visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta, actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países. "La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, subrayó el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en la conferencia de prensa presidencial.



El ataque dejó 13 personas lesionadas, siete de ellas por disparos de arma de fuego, y una mujer canadiense fallecida así como el propio autor, un joven mexicano de 27 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La investigación también determinó que el ataque no fue espontáneo, ya que el agresor -identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México- había visitado previamente en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y realizó labores de reconocimiento antes de cometer la agresión.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, detalló que "se pudo determinar que se trató de un solo atacante", y que arribó al lugar en un vehículo de aplicación desde un hotel que en el que se había hospedado en varias ocasiones, como parte de la planeación del ataque.



El funcionario confirmó que siete de los 13 lesionados fueron por impactos de bala y todos los heridos eran nacionalidades extranjeras.



Con respecto a los heridos, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, precisó que hasta esta mañana siete lesionados permanecen en atención hospitalaria y seis heridos ya han sido dados de alta.

Publicidad

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, confirmó que el agresor decidió quitarse la vida en el lugar. “Él es herido en una pierna, se trata de neutralizarlo de esta manera, pero él más adelante se quita la vida”, añadió.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que “la respuesta del Estado fue inmediata y contundente” y destacó que elementos de la Guardia Nacional actuaron “con rapidez, con valentía, con determinación y eficacia”. “El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención evitó que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas”, dijo.

Publicidad

Y añadió que, por instrucción presidencial, “se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país”, con mayor presencia de la Guardia Nacional, revisiones preventivas, controles de acceso y refuerzo de los sistemas de vigilancia.

Cuestionado sobre la cercanía del Mundial de Fútbol que se albergará en el país, el funcionario dijo que la seguridad para el evento “está garantizada” y destacó que nunca había ocurrido un ataque así en una zona arqueológica del país.

Finalmente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su “solidaridad con los familiares” de la turista canadiense que perdió la vida “y con todas las personas que están siendo atendidas en hospitales y que vivieron esta situación el día de ayer” y afirmó que el hecho "no es algo que esté vinculado con delincuencia".

EFE