Admirador de Hitler y de perpetradores de masacres: así era autor de tiroteo en México, según medios

El autor del ataque armado registrado el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, en el que murió al menos una persona y otras 13 resultaron heridas, sentía admiración tanto por la masacre ocurrida en el instituto estadounidense de Columbine como por el dictador nazi Adolf Hitler, según reportaron este martes medios locales.



De acuerdo con la cadena de televisión Telediario, el responsable del tiroteo dejó en el lugar un portarretratos que contenía una imagen creada con inteligencia artificial, en la que aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los atacantes de Columbine que en 1999 se quitaron la vida tras asesinar a 13 personas y herir a otras 24.

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Ese ataque, considerado el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, ocurrió el 20 de abril, fecha que coincide con la del atentado perpetrado este lunes en el área turística de las pirámides de Teotihuacán, donde falleció al menos una visitante canadiense.

La misma cadena, citando avances de la investigación oficial, señaló que diversas fotografías muestran al agresor realizando el saludo nazi asociado a Hitler, quien también nació un 20 de abril, y que otros indicios refuerzan la hipótesis de que profesaba una ideología extremista.



Identidad de autor de tiroteo en México

El atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, murió tras los hechos. Hasta ahora no se ha determinado si su fallecimiento fue consecuencia de un suicidio o de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.



Su identidad fue confirmada luego de que se encontrara una credencial de elector en la escena.



¿Qué es la True Crime Community (TTC)?

Al momento del ataque, el hombre vestía un cubrebocas y una camisa gris de cuadros. En la imagen generada por inteligencia artificial aparecía con una camiseta con la frase “Disconnect and Self-Destruct” (“Desconecte y autodestrúyase”), una consigna asociada a la llamada True Crime Community (TCC), una subcultura digital de alcance global que glorifica a los autores de asesinatos masivos.



Aunque la TCC no cuenta con una estructura centralizada, investigaciones han detectado vínculos con otros entornos de extrema derecha, y sus orígenes se remontan a foros de internet surgidos tras la masacre de Columbine.

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Casos relacionados con esta subcultura han sido documentados en distintos países. En Argentina, un adolescente de 15 años, presuntamente influido por la TCC, asesinó a un niño y dejó ocho heridos el pasado 30 de marzo en una escuela de la provincia de Santa Fe. En Estados Unidos, el Institute for Strategic Dialogue registró al menos 15 ataques vinculados a esta corriente violenta entre enero de 2024 y septiembre de 2025.

Según Telediario, el agresor de Teotihuacán portaba en la muñeca derecha un reloj con cronómetro que marcaba cero al momento en que su cuerpo fue localizado, lo que sugiere una posible planificación previa del ataque.

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La misma fuente indicó que el tirador sostuvo un intercambio de disparos con la Guardia Nacional, por lo que no se ha esclarecido si murió por ese enfrentamiento o por una herida autoinfligida. En tanto, el diario El Universal informó que el cuerpo fue encontrado junto a un revólver, un cuchillo táctico y una mochila que contenía libros y fotografías.

Además de la turista canadiense fallecida, el ataque dejó 13 personas extranjeras heridas, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco ya fueron dadas de alta, según la Secretaría de Gobernación de México.



Un niño colombiano de 6 años, entre los heridos tras tiroteo en México

Entre los lesionados se encuentran seis ciudadanos estadounidenses —cuatro mujeres y dos hombres adultos—, tres colombianos —incluido un niño de seis años y dos mujeres de 22 y 37—, dos brasileñas de 13 y 55 años, una canadiense de 29 años y un ruso de 32.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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