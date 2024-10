Colombiana en Florida teme perderlo todo en el huracán Milton: así evacuó con su familia

Horas antes de que el huracán Milton tocara tierra en Florida, Estados Unidos, Noticias Caracol en vivo habló con Andrea Richardson, una colombiana que, junto a su esposo, hijo y tres mascotas (dos perros y un gato), debieron evacuar su casa en Ruskin para protegerse del fenómeno natural.

Andrea relató que durante los días previos al paso del huracán Milton alcanzó a empacar y proteger “las cosas que sabemos no podemos reemplazar, tales como fotos familiares y recuerdos de infancia”.

Para llevar al refugio de protección “empacamos más de siete contenedores, tres mudas de ropa, mi hijo, los animalitos y ya. Levantamos lo que más pudimos, porque hace dos meses nosotros perdimos todo debido al huracán Debby, entonces estamos repitiendo la historia”, complementó Andrea.

La mujer expresó que el estar a merced de un fenómeno natural la deja con “sentimientos encontrados. Yo nunca había vivido en Colombia eso y es ahí cuando uno se da cuenta de qué tan vulnerable puede llegar a ser y está uno quebrado, porque no sabe qué va a pasar con su casa”.

Sobre la posibilidad de que pasado el huracán Milton llegue a su casa y no encuentre nada en pie, Andrea manifestó que ha llorado mucho “todos estos días, porque es el miedo de que puedo llegar y no encontrar mi casa, encontrarla destrozada, o haber perdido lo que nos quedaba y, ahí sí, quedar sin nada”.

¿Qué le dice Andrea Richardson a su hijo para darle fortaleza ante el huracán?

A la espera de que el huracán sea benévolo y no cause mayores destrozos , Andrea aseguró: “Uno tiene que ser fuerte, sacar fuerzas de donde no las hay y, como adulto, decirle al niño ‘todo va a estar bien, no te preocupes’, así uno por dentro se esté derrumbando. Es una situación bien difícil y compleja".

