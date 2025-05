Colombiana fue hallada muerta en Perú: había desaparecido hace 8 años y su familia pide ayuda

Las autoridades peruanas encontraron el cuerpo de Licet Dayani Saldaña Bastidas, una joven de 21 años oriunda de Algeciras, Huila, quien había desaparecido hace 8 años. Su madre pide ayuda para repatriar el cuerpo, ya que es de escasos recursos y afirma que el hallazgo es "una tragedia inesperada".

El cuerpo de Licet Dayani fue encontrado el pasado sábado 10 de mayo en la vía Panamericana Norte, a la altura del cruce entre Los Cipreses y el ingreso a Los Pinos, un sector ubicado en una provincia conocida como Barranca, en Perú.



Así hallaron el cuerpo de colombiana en Perú

Las autoridades señalaron que el cadáver tenía signos de violencia, no llevaba ropa y tenía la cabeza rapada. Según el periódico El Tiempo, la madre de la joven, Clemencia Bastidas, dijo que Licet Dayani fue identificada por un tatuaje que llevaba en la espalda con su nombre.

La mujer relató al medio mencionado que no sabía qué había ocurrido con su hija desde que era una niña, y que para su familia no son claraslas circunstancias de su desaparición ni de las razones por las cuales terminó en tierras peruanas.

Joven hallada muerta en Perú. Archivo particular

Medios locales indicaron que Licet Dayani "padecía alteraciones mentales". No obstante, la madre aseguró a El Tiempo que no puede confirmar ese dato, ya que hace años no veía a su hija y afirma ser cabeza de familia, de origen humilde.

Clemencia Bastidas añadió que no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos de la repatriación, por lo que está pidiendo ayuda al Gobierno Nacional y a los ciudadanos para darle el último adiós a la joven de 21 años. “Yo cuento con una cuenta de Nequi 3143497053 para quienes pueden brindarme ayuda, yo le pido a Dios y las autoridades quienes puedan colaborarme, ella era una hija nativa del municipio de Algeciras y quiero traerla acá, no cuento con los recursos y es una tragedia inesperada”, aseguró.

La Personería Municipal de Algeciras está informada del caso, mientras que las autoridades en Perú avanzan en la investigación para determinar en qué circunstancias falleció Licet Dayani.



¿Qué hacer cuando un colombiano fallece en el exterior?

Según la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando un colombiano fallece en el exterior, se presta asistencia a la familia que puede encontrarse en ese país o en Colombia.

El sitio web indica que "el respectivo consulado orientará a la familia en la consecución de los registros locales (de defunción) y con base en el original, emitirá el Registro Civil de Defunción colombiano, que será remitido a la Notaría correspondiente, o entregado personalmente a los familiares en el extranjero o en la Coordinación de Asistencia a Connacionales en Bogotá".

La Cancillería de Colombia "podrá ofrecer a la familia repatriar a Colombia las cenizas de los connacionales que fallezcan en territorio extranjero, mediante valija diplomática, cuando no posean los recursos para hacerlo por cuenta propia".

