En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ASONADA EN HUILA
VENEZUELA
GAZA
JORGE HERNANDO URIBE
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / España retira más de 53.000 alquileres ilegales de Airbnb y plataformas por crisis de vivienda

España retira más de 53.000 alquileres ilegales de Airbnb y plataformas por crisis de vivienda

Una nueva normativa de registro obligatorio ha forzado la eliminación de múltiples anuncios de corta estancia en el país, buscando aliviar la presión sobre el mercado residencial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Vivienda
De las 336.497 solicitudes de registro que el Gobierno Español recibió a través del registro habilitado, el 78% correspondían a viviendas de uso turístico.
Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad