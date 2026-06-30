Colombia moviliza ayuda humanitaria para los damnificados de terremotos en Venezuela

Seis días después de que dos potentes terremotos sacudieran el territorio venezolano, la magnitud de la tragedia continúa revelando cifras desgarradoras y relatos de supervivencia que conmueven al mundo. Según los últimos reportes oficiales, el número de víctimas mortales ha ascendido a 1.943, mientras que más de 10.500 personas resultaron heridas y unas 15.000 se encuentran en condición de damnificadas.



La devastación es total en varias zonas. Evaluaciones preliminares de la NASA indican que el colapso de infraestructuras podría alcanzar las 60.000 edificaciones, especialmente en el corredor de Caracas y la costa central. En medio de las ruinas, los milagros aún ocurren. Francisco Soto, un sobreviviente que permaneció 17 horas bajo los escombros junto a su esposa, relató a Noticias Caracol el horror vivido: “El rescate fue rudo... fueron personas, fueron ángeles que llegaron allí y arriesgaron su vida”. Soto incluso llegó a grabar un video de despedida en la oscuridad, creyendo que serían sus últimos minutos de vida.



La situación en el terreno es crítica debido a las inclemencias del clima. En sectores como El Junquito, las bajas temperaturas y las lluvias azotan a quienes se quedaron sin techo. Por otro lado, en La Guaira, la saturación de los servicios ha obligado a improvisar morgues para manejar el alto volumen de fallecidos. Ante este panorama, más de 2.000 rescatistas de 27 países, incluido un equipo de socorristas colombianos, trabajan incansablemente en las labores de búsqueda.



¿Cómo ayudar a Venezuela desde Colombia?

La respuesta en nuestro país no se ha hecho esperar, consolidando una red de ayuda humanitaria que busca aliviar el sufrimiento del pueblo hermano. En Bogotá, el Movistar Arena se ha transformado en el principal centro de acopio del país, logrando recaudar más de 600 toneladas de insumos en tiempo récord. Los organizadores hacen un llamado especial no solo a la donación de productos, sino también de tiempo: “Pedimos a todas las personas que tengan así sea una o dos horas al día que puedan venir a colaborar con nosotros en voluntariado”.

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Para los colombianos interesados en aportar, se han habilitado puntos estratégicos en las principales ciudades:



Bucaramanga: Se han recolectado 70 toneladas de suministros que son trasladadas hacia la zona de frontera.

Cartagena: La Alcaldía activó centros de recepción en la oficina de gestión social de la Plaza de la Aduana y en los puntos "Intégrate".

Medellín: Se dispuso de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez y otros 17 puntos autorizados para recibir donaciones.

Tunja y Boyacá: Ciudadanos de municipios como Tópaga han viajado directamente a los centros de acopio para entregar sus aportes, movidos por la urgencia de la situación.

Las prioridades actuales incluyen medicinas, alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, tiendas de campaña y linternas. Organizaciones como la Cruz Roja Colombiana y el Banco de Alimentos lideran la logística, mientras que la Fundación Juntos Se Puede, en colaboración con Avianca, facilita el transporte aéreo de la carga.



Incluso en regiones apartadas como Tumaco, la comunidad ha manifestado su apoyo a través de jornadas de oración, demostrando que la solidaridad no conoce límites geográficos ni políticos. Como bien se señala desde las zonas de recolección, en momentos de crisis “no hay color, no hay división... nos une como nación”. Es imperativo que la voluntad de ayudar no disminuya con el paso de los días, pues la recuperación de Venezuela será un proceso largo que requiere del apoyo constante de sus vecinos.