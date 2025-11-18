ChatGPT se cayó a nivel mundial hoy y deja miles de afectados: ¿qué hay detrás del fallo masivo?

Publicidad
Millones de personas en todo el mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o plataformas como ChatGPT (de OpenAI) y X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.
La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados "errores 500", que se está produciendo de forma intermitente.
El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control. La empresa ha informado de que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución.
De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, ha informado. El portal Downdetector informa de que usuarios están reportando incidentes en la red X, en OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT, en otras plataformas de diseño muy conocidas como Canva y hasta en el conocido videojuego en línea League of Legends.
Cloudflare es una reconocida compañía originaria de Estados Unidos que se dedicada principalmente a garantizar un óptimo y seguro uso de Internet. La entidad se encuentra integrada en millones de páginas web de todas las partes del mundo y de su estabilidad dependen muchas plataformas. El sistema de tal empresa tiene como finalidad operar como una red de distribución de contenido, lo que permite la optimización y carga rápida de páginas de Internet.
Cloudfare también cuenta con protección contra ataques informáticos, bloqueando contenidos malintencionados o intentos de jaqueos. Por esta serie de razones, la caída de plataformas como esta conlleva a que múltiples aplicaciones y páginas web se vean afectadas, tal como se está viendo con redes sociales como X o herramientas para el estudio y trabajo como Chatgpt o Canva.
