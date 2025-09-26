Angie Miller, modelo que estaba con B King en México, fue detenida

Un nuevo giro en el caso por el doble homicidio de B King y Regio Clown, artistas colombianos en México, surgió este viernes 26 de septiembre. Luego de que se informara que aparentemente Angie Miller, modelo venezolana que estuvo con los cantantes en el país azteca, también había desaparecido, medios mexicanos indican que la mujer realmente está detenida.

Días después del hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown, en Colombia se informó que Angie Miller estaba desaparecida y que sus familiares habían perdido contacto con ella. Sin embargo, en las últimas horas El País México reveló que la modelo fue detenida por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México.

Lo que indica el medio mexicano es que la mujer de 29 años, quien aparentemente sostenía una relación amorosa con B King, "es investigada por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México por una posible participación en el doble asesinato de los músicos".



¿Qué se sabe sobre Angie Miller?

La W Radio informó anteriormente que, fuentes cercanas a la mujer les habían indicado que familiares y amigos habrían reportado como desaparecida a la modelo venezolana, luego de perder contacto con ella tras el hallazgo de B King y Regio Clown sin vida en México. Ahora el caso da un giro de 180° en el que se indica que Miller realmente fue capturada.



Un documento revelado por El País México indica que Angélica Yetsey Torrini León, más conocida como Angie Miller, fue detenida el martes 23 de septiembre a las 8:15 p. m., es decir, tan solo un día después del hallazgo de los cuerpos de los colombianos. Por este motivo la mujer no habría vuelto a contactarse con su familia ni publicado nada en redes sociales.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Angie Miller actualmente permanece bajo detención en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla. Medios mexicanos detallan que, luego del hallazgo de B King y Regio Clown sin vida, las autoridades de ese país empezaron a buscar a la mujer, que los estaba acompañando, para que testificara teniendo en cuenta que ella sería la última persona que vio con vida a B King.

La prensa mexicana señaló que detención de Miller estaría vinculada al doble asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) en México. Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para la influencer y creadora de contenidos para adultos, tras ser vista por última vez el 23 de septiembre, día de la detención, en la región de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, ubicada en el centro de la capital.

Angie Miller fue arrestada ese mismo martes en la colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México y puesta a disposición de las dependencias del Ministerio Público.



La última publicación de Angie Miller sobre B King y Regio Clown

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió la mujer en una publicación que hizo el 22 de septiembre, día en el que fueron hallados sin vida los músicos colombianos.

Además de manifestar su tristeza por los hechos, la modelo venezolana también expresó unos sentimientos negativos contra el país azteca, al que detalló que B King había viajado con anhelo de posicionar su carrera musical. Ella lo había estado acompañando en ese sueño internacional.

"Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron", escribió Angie Miller en una publicación que se hizo viral en las redes sociales y fue replicada en la prensa internacional.

Después de esto, el último movimiento de Andrea Miller registrado en las redes sociales fue fijar un video junto a B King, bailando una de sus canciones, en su perfil. En la descripción de la grabación escribió: "Mi colombiano favorito". Y desde ahí, aparentemente, no se tienen más detalles sobre la mujer.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL