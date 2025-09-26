¿Por qué Angie Miller fue reportada como desaparecida el mismo día que fue detenida?

Se confirmó que Angie Miller, modelo venezolana, fue detenida en México un día después del hallazgo de B King y Regio Clown, artistas colombianos, sin vida. Autoridades mexicanas detuvieron a la mujer para que declare en el caso, teniendo en cuenta que ella sería la persona que vio con vida a B King por última vez.

La información de la detención de la venezolana llegó justo después de que la mujer fuera reportada como desaparecida por amigos y familia. Este cruce de informaciones genera dudas y confusión, por lo que se ha explicado por qué la mujer primero fue reportada como desaparecida y luego se confirmó su detención.



¿Por qué Angie Miller fue reportada como desaparecida?

Ricardo Torres, periodista de Fuerza Informativa Azteca, en diálogo con Noticias Caracol, detalló que el cruce en la desaparición y detención de Angie Miller se debe a que ambas cosas ocurrieron el mismo día, pero en dependencias federales diferentes. Esto llevó a que primero se diera por desaparecida y luego se confirmara que estaba bajo detención.

"Ella no fue detenida en la capital mexicana, sino en un estado aledaño, en el municipio Tlalnepantla, según el el Registro Nacional de Detenciones, el pasado 23 de septiembre y esto coincide con que en la Ciudad de México se había elaborado una ficha de búsqueda de persona desaparecida precisamente el 23 de septiembre, desde que la familia no había sabido de ella", explicó el periodista mexicano.



Así las cosas, la confusión se da porque la familia de Angie Miller, al no tener noticias de la mujer, reportó como desaparecida a la creadora de contenido el 23 de septiembre en Ciudad de México; mientras tanto, en el Registro Nacional de Detenciones se registraba su detención en el municipio de Tlalnepantla, que se rige por una dependencia federal diferente a la capital.

"Al parecer no hubo un cruce adecuado de información, las bases de datos no están ni comunicadas ni unificadas y esto podría haber dado a paso a que aquí se reportara como desaparecida, pero allá como detenida", concluyó.



¿Por qué capturan a Angie Miller en México?

Según el diario El País de México, la mujer de 29 años, quien aparentemente sostenía una relación amorosa con B King, "es investigada por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México por una posible participación en el doble asesinato de los músicos".

El Registro Nacional de Detenciones indicaba que la mujer estaba bajo detención en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla, aunque actualmente se desconoce en dónde se encuentra la venezolana. Medios mexicanos detallan que, luego del hallazgo de B King y Regio Clown sin vida, las autoridades de ese país empezaron a buscarla por ser cercana a ellos y haberlos estado acompañando en su estadía en México.

En Univisión revelaron que la familia de Angie Milller no sabe de su paradero desde el pasado 23 de septiembre, cuando salió de su casa en la Colonia del Valle, Ciudad de México, dejando a su hija de dos años al cuidado de otra persona.

En los días previos a la desaparición de los músicos colombianos, la venezolana compartía algunas fotos y videos con B King, lo que avivó rumores sobre una posible relación amorosa entre la modelo y el cantante. Su última publicación fue el 22 de septiembre, cuando se dio el hallazgo de los colombianos sin vida.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió la mujer y agregó: "Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron".

