Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Queda en libertad Angie Miller, modelo venezolana relacionada con B King y Regio Clown

Queda en libertad Angie Miller, modelo venezolana relacionada con B King y Regio Clown

Prensa internacional reporta que Angie Miller ya fue puesta en libertad, luego ser detenida por posible vinculación con el doble homicidio de B King y Regio Clown.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de sept, 2025
Angie Miller, pareja de B King
Se dice que Angie Miller era la actual novia de B King -
Foto: @soyangiemilleroficial_

