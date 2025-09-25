Cuba inicia una recogida de firmas en apoyo a Venezuela ante las "hostilidades" de EE.UU.

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) inició el pasado miércoles 24 de septiembre una recolección de firmas entre "organizaciones de masas, sociales y la sociedad civil cubana en general” en apoyo a Venezuela frente a las “hostilidades” de Estados Unidos.

El presidente de Cuba y primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel, escribió en redes sociales que la iniciativa busca reafirmar la "solidaridad expresa" de la isla con "el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y con su bravo pueblo". Consideró asimismo que Venezuela se encuentra ahora mismo sometida "a una de las campañas más infames del imperio".

El PCC explicó en un comunicado que se van a abrir libros para firmar en "todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades" en un proceso que concluirá el día 30 con "mítines o actos breves".



"La recolección de firmas también será continuidad del apoyo de las organizaciones de masas y sociales, y de la sociedad civil cubana en general, a la lucha que libra el hermano pueblo venezolano ante las crecientes hostilidades del imperio, aplicando todos los recursos previstos en la guerra no convencional", según el PCC.

La iniciativa fue anunciada la semana pasada por el secretario de organización del PCC, Roberto Morales, durante un encuentro con el presidente de Venezuela durante su visita a Caracas. Morales confió en reunir las firmas de "millones de cubanas y cubanos" en un "amplio proceso" y avanzó que los libros se enviarán a Venezuela.

Las firmas respaldarán la declaración del Gobierno cubano emitida hace una semana, en la cual se alertaba de “una agresión militar directa” de Estados Unidos contra Venezuela, acción que “tendría incalculables consecuencias” para la paz y estabilidad de la región.



La posición de Estados Unidos frente a Venezuela

Estados Unidos anunció a finales de agosto pasado usaría “todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluyó el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Hasta la fecha Estados Unidos ha confirmado el hundimiento de cuatro embarcaciones en el sur del mar Caribe y la muerte de al menos 17 personas a las que vincula con el narcotráfico.

Cuba, aliado histórico de Venezuela, considera que esos hechos forman parte de una “escalada de acciones” desde Washington “para justificar una agresión militar” contra Venezuela con el fin de “adueñarse del petróleo y los recursos" de ese país.

La Habana, además de su sintonía política con Caracas, recibe de Venezuela una parte significativa del crudo que precisa para sostener su maltrecho sistema eléctrico.

La Administración del gobernante Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza

