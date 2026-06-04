Caso Henry Nowak: el joven que murió esposado por la policía mientras se desangraba

En Reino Unido el caso de Henry Nowak está generando nuevamente conversación internacional, luego de que el pasado 1 de junio se emitiera finalmente una sentencia por el asesinato del joven de 18 años en Southampton, Reino Unido. Vickrum Digwa, perteneciente a la comunidad sij, religión originaria de la India, fue condenado luego de ser encontrado culpable del asesinato del joven británico el 3 de diciembre de 2025.



¿Qué fue lo que ocurrió?

El joven de 18 años ese día regresaba a su casa desde su residencia universitaria en Southampton, en medio del camino se cruzó con Digwa, quien lo apuñaló en repetidas ocasiones con una daga de 21 centímetros llamada kirpan que, según las leyes británicas, se permite portar de manera excepcional debido al simbolismo que tiene para la religión sij.

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La policía llegó al lugar para atender el incidente, pero en ese momento Vickrum Digwa, de 23 años, les mintió a los uniformados diciendo que él había sido víctima de un ataque racista y que simplemente se defendió. Según la declaración que el hombre dio a las autoridades en el lugar de los hechos, el joven de 18 años le había quitado el turbante y le había halado el cabello.



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Mientras Digwa daba su testimonio falso a las autoridades, el joven de 18 años yacía en el suelo a causa de las heridas propinadas. Según las grabaciones que han desmentido las declaraciones de Digwa y han generado indignación en el Reino Unido, Nowak intentó escapar de su agresor y pedir ayuda de los uniformados, quienes al contrario lo maltrataron y lo esposaron dejándolo en el suelo.

Henry Nowak murió esa misma noche, después de haber quedado inconsciente en el suelo y haber agonizado mientras seguía esposado. Por su parte, a Vickrum Digwa quedó en libertad unas horas más.



Las pruebas que han causado indignación

La muerte del estudiante de contabilidad de 18 años causó indignación en todo Reino Unido. Fueron las grabaciones de la cámara que portaba uno de los oficiales de la noche de la detención las que revelaron la realidad de lo ocurrido.



Efectivamente, lo que se ve en las grabaciones es que mientras Digwa da su declaración a las autoridades, Nowak permanece tirado en el suelo y en por lo menos siete veces les dijo a los oficiales que estaba herido y les pidió ayuda. "¿Te han apuñalado? ¿Dónde? No lo creo, amigo", le decía uno de los oficiales.



En ese momento es evidente que, a pesar de las peticiones de Nowak, los oficiales no le creyeron que había sido atacado por Digwa, tan solo lo arrastraron por el suelo y lo esposaron, sin revisar si realmente estaba herido. El joven incluso les manifestó que no podía respirar, pero ellos siguieron sin prestar atención y tan solo minutos después decidieron llamar una ambulancia al verlo inconsciente.



El juicio contra Vickrum Digwa

Después de algunos meses y ante los reclamos de la familia de Nowak y cientos de personas que se manifestaron exigiendo justicia, arrancando el mes de junio se ha dado a conocer el veredicto del juez por este caso.



El juez detalló que esa noche del 3 de diciembre de 2025, Nowak se encontró con Digwa camino a su casa. Ante la sorpresa de ver la daga que el hombre portaba colgada en el cuello y otra más grande en el cinturón, el joven empezó a grabar a Digwa y le preguntó si era "una mala persona". En ese momento el sujeto de 23 años empezó a atacar al joven de 18.

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Según el informe forense, Henry Nowak recibió por lo menos cuatro puñaladas, una de ellas en el pecho, la cual fue mortal.

Con las pruebas, el 1 de junio la justicia británica encontró culpable a Vikrum Digwa y lo condenó cadena perpetua con una pena mínima de 21 años en prisión. Tras este tiempo, se deberá evaluar si es posible que salga en libertad. Además, Kiran Kaur, madre de Digwa, también fue declarada culpable de encubrimiento por intentar el arma blanca con la que su hijo atacó a Nowak.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co