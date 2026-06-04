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Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos sanciona al presidente cubano y a miembros de la familia Castro

Estados Unidos sanciona al presidente cubano y a miembros de la familia Castro

La decisión ocurre en medio de la presión económica que se está ejerciendo sobre la isla.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Miguel Díaz-Canel
Miguel Díaz-Canel
AFP

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.

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Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

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En esta nueva oleada de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario Raúl Castro, al nieto, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.

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