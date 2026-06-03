Mujer fingió ser una menor de 12 años durante meses para ser adoptada: así descubrieron el engaño

Una mujer de 37 años fue arrestada después de admitir que se hizo pasar por una niña de 12 años y convivió durante más de un año con una familia que la acogió como si fuera su hija en Brasil.



El caso ocurrió en Joinville, en el estado de Santa Catarina, y ha generado gran impacto en el país debido al engaño y al tiempo durante el cual logró mantenerse sin ser descubierta.

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La detenida fue identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, quien utilizaba el nombre de Gabriele para presentarse ante las personas que conocía. Según informó la Policía Civil, la mujer enfrenta una investigación por presunto fraude y robo de identidad.

¿Cómo logró integrarse a una familia?

De acuerdo con las autoridades, Amanda llegó a la ciudad buscando apoyo en una iglesia. Allí afirmó haber huido del estado de Pará tras sufrir abusos y logró despertar la solidaridad de la comunidad religiosa.



Su historia generó empatía entre los miembros de la congregación, quienes comenzaron a brindarle ayuda. Con el paso del tiempo, una familia decidió acogerla en su hogar y ofrecerle protección.



Según la investigación, la mujer permaneció durante aproximadamente 14 meses viviendo con la pareja, que la trató como a una hija. Incluso comenzaron trámites relacionados con una posible adopción formal.

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El investigador Rodrigo Bueno Gusso explicó que la sospechosa consiguió ganarse la confianza de quienes la rodeaban.

“Logró manipular emocionalmente a la familia. Era una familia con una buena situación económica, así que tuvo una adolescencia muy tranquila. Durante el tiempo que estuvo con la familia, no recibió dinero directamente, pero sí recibió todo lo bueno y lo mejor”, señaló.

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Durante el tiempo que permaneció con la familia, Amanda fue tratada como una menor de edad. Según la información divulgada por las autoridades, la pareja incluso le organizó una celebración por su supuesto cumpleaños número 12.

Además, contaba con una habitación decorada con elementos infantiles y era considerada una integrante más del núcleo familiar.

Las investigaciones indican que la mujer mantenía una serie de comportamientos destinados a reforzar la imagen de una niña. Entre ellos, utilizaba con frecuencia biberones, chupetes y juguetes.

Las autoridades también señalaron que fingía episodios de pánico y otras situaciones que contribuían a sostener la historia que había construido ante quienes la rodeaban.

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¿Cómo mantenía el engaño?

Según la Policía Civil de Santa Catarina, Amanda afirmaba falsamente tener autismo y otras condiciones médicas para justificar algunas características físicas que no correspondían con la edad que decía tener.

Asimismo, aseguraba que sus rasgos adultos eran consecuencia del uso forzado de hormonas durante su infancia, una versión que acompañaba con relatos de presuntos abusos sufridos años atrás.

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La investigación también reveló que evitó asistir a la escuela. De acuerdo con las autoridades, argumentaba que tenía miedo.

“Sus padres adoptivos la cuidaron y la trataron como a una niña porque ella fingía serlo. Intentaron matricularla en la escuela, pero ella se negó, diciendo que tenía miedo, inventando una historia de que su padre biológico se enteraría y la separaría de su familia adoptiva”, explicó el jefe de policía.

¿Cómo descubrieron la verdad?

El engaño comenzó a derrumbarse gracias a las sospechas de una familiar de la pareja que la acogía.

Según explicó la Policía Civil, esta persona nunca estuvo completamente convencida de que Amanda fuera una menor de edad. Por ello decidió realizar búsquedas en internet y encontró un caso con características similares ocurrido anteriormente en Río de Janeiro.

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La información fue compartida con el padre adoptivo, quien posteriormente acudió a las autoridades para reportar la situación.



Ya tenía antecedentes

A partir de ese momento, la Policía profundizó en las investigaciones y descubrió que la mujer ya había sido vinculada con hechos similares en diferentes regiones de Brasil.

Las autoridades señalaron que Amanda ya había sido arrestada en 2023 en Nova Iguaçu, en Río de Janeiro, por hechos relacionados con presuntas estafas.

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La Policía Civil sostiene que la mujer utilizaba estrategias parecidas en distintos lugares del país y que acostumbraba presentarse como una adolescente utilizando identidades diferentes.

Los investigadores indicaron que existen antecedentes relacionados con casos similares en estados como São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Goiás.

Tras su arresto en Joinville, Amanda Maria Souza de Oliveira confesó los hechos durante el interrogatorio formal, según informó la Policía Civil.

Posteriormente fue trasladada a la prisión regional de la ciudad, donde permanece a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones por presunto fraude y robo de identidad.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co