Piloto de carreras de 30 años murió tras accidente en plena competencia

El mundo del automovilismo está de luto ante un terrible accidente que dejó sin vida a un gran piloto y en grave estado a su hermano, también piloto de carreras. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 29 de mayo de 2026, mientras se desempeñaba el Rallye de la Cerámica en las carreteras de Castellón, España.

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En medio de la carrera, Samuel y Jordi Ortiz, dos hermanos a bordo de uno de los carros que competían, sufrieron un terrible accidente. Samuel, que iba como copiloto de su hermano, falleció a causa de las graves heridas; mientras Jordi permanece en estado de salud reservado.



¿Cómo fue el accidente?

Todo ocurrió durante la tarde-noche del viernes, específicamente en el segundo tramo cronometrado de la competencia. Los hermanos Samuel y Jordi Ortiz, a bordo de su Honda de carreras marcado con el dorsal 32, transitaban por la sinuosa carretera CV-189, que conecta las localidades de l’Alcora y Onda. En un entorno natural cercano al embalse de Sitjar, el vehículo perdió el control por causas que aún están bajo investigación.



El coche se salió de la vía e impactó violentamente contra una barrera de seguridad, sufriendo un fortísimo golpe lateral. La magnitud del choque fue tal que la carrocería quedó severamente dañada, convirtiendo el habitáculo en una "trampa de metal" donde ambos deportistas quedaron atrapados.

Los servicios de emergencia, incluyendo tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, tuvieron que realizar arduas labores de excarcelación para liberar a los hermanos.



Actualización accidente TFCO: #Bomberos han excarcelado a los 2 ocupantes del vehículo.

El primero ha sido atendido por medios sanitarios de la organización y por #SAMU . Respecto al segundo ocupante se ha confirmado su fallecimiento y , tras autorización de Guardia Civil,… pic.twitter.com/ZwhYOdemGX — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) May 30, 2026

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Lamentablemente, el impacto resultó fatal para el menor de los hermanos, Samuel Ortiz, de 30 años, quien desempeñaba la función de copiloto. Samuel falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de sus heridas, y los equipos médicos del SAMU solo pudieron certificar su deceso una vez que su cuerpo fue evacuado del vehículo.

Por otro lado, Jordi Ortiz, de 33 años, quien pilotaba el Honda, sobrevivió al impacto pero resultó gravemente herido. Tras ser estabilizado en el mismo tramo de la carretera, fue trasladado de urgencia con un cuadro de politraumatismo al Hospital General Universitario de Castellón. Hasta los reportes más recientes, Jordi permanece ingresado bajo estrecha vigilancia médica en estado crítico, luchando por su vida.



¿Quiénes eran los hermanos Ortiz?

Los Ortiz no eran unos desconocidos en el circuito regional. Debutaron como equipo en 2023 en el Rallye Ciudad de Valencia y rápidamente se ganaron el respeto de sus colegas.



En febrero de 2026, fueron protagonistas en la Gala de Campeones de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, donde recogieron los trofeos como vencedores de la Clase VI del campeonato autonómico 2025. En la edición anterior del Rallye de la Cerámica, habían quedado en cuarto lugar, por lo que su gran meta este año era subir al podio. Eran conocidos por ser una dupla unida no solo por la sangre, sino por una devoción inquebrantable hacia el automovilismo.

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La muerte de Samuel Ortiz provocó una onda de choque inmediata. El Comité Organizador del Rallye Club Costa Azahar, ante la magnitud de la desgracia, tomó la determinación de suspender la competencia en señal de duelo y respeto. El paddock, usualmente lleno de ruido y adrenalina, se sumió en un silencio sepulcral.

Las muestras de afecto no se hicieron esperar desde las más altas esferas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se declaró "consternado" y envió sus condolencias a la familia, pidiendo "mucha fuerza para Jordi". Asimismo, la alcaldesa de Castelló, Marta Barrachina Mateu, y las federaciones de automovilismo española y valenciana expresaron su profundo pesar, destacando la unidad del mundo del motor ante adversidades de esta magnitud.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co