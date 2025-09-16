En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
VENEZUELA
JEP
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Daniel Noboa decretó estado de excepción por protestas en Ecuador: las razones e implicaciones

Daniel Noboa decretó estado de excepción por protestas en Ecuador: las razones e implicaciones

La medida abarca siete provincias del país. Esto es lo que dice la declaratoria y los manifestantes. Todo lo que debe saber.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:01 p. m.
Comparta en:
Daniel Noboa decretó estado de excepción por protestas en Ecuador: las razones e implicaciones
Daniel Noboa decretó estado de excepción por protestas en Ecuador: las razones e implicaciones
ARCHIVO

Publicidad

Publicidad

Publicidad