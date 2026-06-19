Decisión contra presentadora que dio noticia falsa sobre muerte de Jorge Messi, papá de Lionel Messi

La reconocida actriz y presentadora argentina Florencia Peña ha sido retirada de la plataforma audiovisual Luzu TV tras un intenso escándalo mediático originado por la difusión de una noticia falsa. El incidente, que ha generado críticas sobre el manejo de la información en medios, ocurrió este jueves durante la emisión del programa El show del verano. En plena transmisión en vivo y en el marco de la cobertura del Mundial, Peña interrumpió el flujo del programa para dar un anuncio que conmocionó a la audiencia: "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe. En el medio del Mundial".



A pesar de que la conductora intentó aclarar minutos después, advertida por sus productores, que la información aún no estaba confirmada, la noticia ya se había difundido velozmente por las redes sociales.



Reacción de la familia de Messi ante noticia falsa

La familia del astro argentino no tardó en reaccionar ante la gravedad de la desinformación. A través de un comunicado oficial, expresaron su "profundo malestar" por "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar". Asimismo, aclararon que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bajo seguimiento médico, "recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

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Por su parte, el director de Luzu TV, Nicolás Occhiato, manifestó su indignación a través de las redes sociales, calificando lo sucedido como un "error inadmisible" que requiere una "revisión interna y una sanción contundente". Poco tiempo después, la plataforma emitió un comunicado institucional informando la decisión de "desvincular a todos los responsables involucrados" y confirmando que Florencia Peña daría "un paso al costado". La empresa subrayó que considera "inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".



Esto dijo Florencia Peña tras su salida de Luzu TV

Tras su salida del canal, la comediante y conductora publicó un mensaje en sus redes sociales expresando sentirse "muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor" causado al círculo íntimo del futbolista. Peña alegó que la producción le pasó la información en vivo "como chequeada", aunque reconoció su cuota de responsabilidad: "Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".

El impacto social de este error ha sido masivo. Un estudio de la firma Reputación Digital reveló que el 77 % de las menciones en redes sobre el episodio fueron negativas, predominando expresiones de ira en un 48 % de los casos. El escándalo escaló incluso al nivel político, provocando una reacción del presidente argentino, Javier Milei, quien calificó las declaraciones de la actriz como "aberrantes e inescrupulosas" y se refirió a ella como una "chimentera (chismosa) de poca monta".



Este suceso marca un precedente en la gestión de crisis y veracidad informativa en las nuevas plataformas de streaming en Argentina, resaltando la necesidad de procesos de producción más rigurosos.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE