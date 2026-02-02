Detienen guionista de película nominada al Óscar "Un simple accidente": régimen de Irán lo capturó

El reconocido guionista iraní Mehdi Mahmoudian - que coescribió la película "Un simple accidente", nominada a los Premios Óscar de este año - se encuentra entre los tres arrestados bajo sospecha de redactar una declaración para un opositor detenido, reportó la agencia iraní Fars.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según Fars, se le acusa de ayudar a preparar una declaración del opositor iraní y ex primer ministro Mir Hosein Musavi, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. Mahmoudian coescribió "Un simple accidente", nominada a mejor película de habla no inglesa para los Óscar de este año y ganadora de la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025 (Francia).



El guionista fue arrestado junto con el líder estudiantil Abdollah Momeni y la periodista y activista por los derechos de las mujeres Vida Rabbani, añadió la agencia iraní. El director de "Un simple accidente", el galardonado cineasta Jafar Panahi, condenó la detención de su amigo, coescritor y excompañero de celda en una publicación en redes sociales.



"Mehdi Mahmoudian no es simplemente un activista de derechos humanos con casi nueve años de cárcel. Es un testigo, un oyente y una presencia moral excepcional" afirmó Panahi. El gobierno alemán también criticó las detenciones. "La detención del guionista Mehdi Mahmoudian no es un caso aislado, sino parte de un sistema que busca silenciar las voces críticas", declaró el ministro de Cultura, Wolfram Weimer.

Publicidad

Los arrestos se produjeron mientras la República Islámica intenta restablecer su autoridad tras la represión de una ola de protestas que estalló en diciembre. Teherán ha reconocido miles de muertes durante las protestas, y el domingo la presidencia publicó los nombres de 2.986 personas de las 3.117 que, según las autoridades, murieron en los disturbios.

La oenegé Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, afirma que pudo confirmar 6.842 muertes, en su mayoría manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad, pero los activistas de derechos humanos advirtieron que la cifra probablemente sea mucho mayor.

Publicidad

Lea: ¿Dónde ver las películas nominadas en los Premios Óscar 2026? Confirman fecha de reestreno en salas



¿De qué se trata "Un simple accidente"?

El filme, sobre un torturador del gobierno iraní que cae en manos de sus antiguos prisioneros, enfrentó múltiples desafíos. El rodaje se realizó de forma clandestina y la policía llegó a interrumpirlo, antes de que se lograra completar apresuradamente unas semanas después. Gracias a que la posproducción fue realizada por una compañía francesa, París pudo postular "Un simple accidente" como propio en la carrera por los Óscar.

El logro tiene un gusto agridulce para Panahi, de 65 años, quien desearía que las reglas de la Academia cambiaran para permitir a los artistas iraníes censurados por Teherán competir en nombre de su patria. "Yo realmente quería que fuera por mi propio país. Pero cuando una sociedad está oprimida, surgen ciertas dificultades", confesó durante una entrevista en Los Ángeles.

No es un reclamo nuevo: mientras que los festivales de Cannes, Venecia o Berlín seleccionan ellos mismos las películas, la Academia en Hollywood, que entrega los Óscar, pide a las autoridades de cada país que elijan a su candidato para la estatuilla de mejor película internacional.

Este sistema es criticado con más frecuencia recientemente, en particular por el auge del autoritarismo en el mundo. "Esto reduce y socava la independencia de los cineastas", opinó Panahi, quien sigue creando a pesar de haber sido encarcelado dos veces, tener prohibido hacer películas en Irán, y no haber podido viajar fuera del país hasta 2023.

Publicidad

"El cine iraní es humanista y siempre ha sabido conectar con el público de todo el mundo", sostuvo el realizador, y puso como ejemplos las oscarizadas cintas de Asghar Farhadi, "Una separación" (2011) y "El cliente" (2016), o la exitosa "El sabor de las cerezas" que le dio la Palma de Oro a Abbas Kiarostami en 1997.

Los grandes del cine iraní lograron sortear las presiones de Teherán, pero los artistas sienten que el clima interno es más hostil. Afirman que la represión aumentó en Irán tras la revuelta popular de 2022, provocada por la muerte de la joven Mahsa Amini, quien estaba bajo custodia de las autoridades tras ser detenida por negarse a utilizar el velo islámico de la forma requerida.

Publicidad

El año pasado, el director Mohammad Rasoulof se exilió para escapar de azotes y una pena de ocho años de cárcel tras rodar "La semilla del fruto sagrado", que representó a Alemania en la última edición de los Óscar. Fue con él que Panahi fue arrestado en 2010 en su domicilio, donde ambos trabajaban en una película.

Desde entonces, Panahi perfeccionó sus técnicas para rodar en secreto. Gran parte de "Un simple accidente" transcurre en una camioneta, que también sirve de escondite. Las escenas de exteriores se rodaron en zonas desérticas y barrios poco frecuentados. "Cuando uno vive en un lugar, como lo conoce bien, consigue las formas de escapar", dijo el director.