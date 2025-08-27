Descubren a esposo que fingió su muerte para escapar del país con amante que conoció en internet

Ryan Borgwardt, de 45 años, fue sentenciado por un juez de Wisconsin, Estados Unidos, luego de que se revelara el cruel plan que llevó a cabo el año pasado, fingiendo su muerte para abandonar a su familia y huir con su amante. El togado determinó que deberá pasar 89 días en prisión, el mismo número de días que su familia estuvo sin saber de él.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Todo empezó el 11 de agosto de 2024, cuando Borgwardt le envió un mensaje de texto a su esposa diciéndole que daría un paseo corto en su kayak en el lago Green Lake. Sin embargo, con el paso de las horas su esposa se preocupó al ver que el hombre no regresaba a casa y tampoco respondía su celular.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hombre nunca regresó a su casa y su familia alarmada dio aviso a las autoridades. Equipos de rescate se dirigieron al lago y hallaron en kayak volcado y el chaleco salvavidas del sujeto. En ese momento se inició un gran operativo de rescate, en el que autoridades y voluntarios locales pasaron semanas buscando al hombre en el lago.

Su familia, conformada por su esposa y tres hijos, asumió lo peor, que Ryan Borgwardt había muerto ahogado en el lago, luego de un terrible accidente en el kayak. Pero a las autoridades les parecía extraño no encontrar un cuerpo en el agua, por lo que siguieron investigando.



Autoridades descubren el engaño

Con lo que no contaba el hombre cuando ideó este plan es que las autoridades no lo declararían inmediatamente muerto, sino que el caso se trató como una desaparición. Gracias a esto los investigadores recibieron reportes en octubre, 54 días después de su desaparición, que Ryan Borgwardt había cruzado a Canadá tan solo unos días después del supuesto accidente.



La información abrió una nueva puerta en la investigación, revelando el cruel plan del padre de familia. Meses antes de su desaparición, había registro de que Borgwardt se estuvo comunicando con una mujer uzbeka que hablaba ruso, quien sería su amante y a quien conoció por internet, obtuvo un nuevo pasaporte y contrató una póliza de seguro de vida por 375 mil dólares.

Publicidad

Ese 11 de agosto, mientras su esposa e hijos estaban preocupados porque no regresaba a casa, el hombre realmente volcó intencionalmente su kayak, arrojó su teléfono y objetos personales al agua y salió del agua en un bote inflable. Luego utilizó una bicicleta eléctrica durante la noche hasta llegar a la ciudad de Madison.



La condena por engañar a su familia

Fue en noviembre que las autoridades lograron comunicarse con Borgwardt en Canadá. "Estoy a salvo, seguro, no hay problemas", les dijo. Desde entonces, las autoridades se esforzaron en lograr traer de regreso al sujeto para que pagara por su engaño.

Finalmente, el martes 26 de agosto, Ryan Borgwardt se presentó ante el juez Mark Slate. El hombre expresó que "lamento profundamente las acciones que realicé esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y a mis amigos". Aunque no aceptó los cargos, fue declarado culpable de un delito menor de obstrucción a un oficial.

Publicidad

La Fiscalía señaló en el juzgado que la acción del hombre de fingir su muerte fue deliberada, "investigó y estudió cómo desaparecer con éxito" y creía que "la gran profundidad del Lago Verde impediría que un cuerpo apareciera". El hombre señaló a las autoridades cuando fue descubierto que fingió su muerte debido a "asuntos personales", pero la abogada Gerise LaSpisa calificó sus acciones como "egoístas".

Aunque en un principio la fiscalía y la defensa del acusado recomendaron 45 días de cárcel para el hombre, el juez Slate lo condenó a 89 días, considerando los días que duró su engaño. Además, también determinó que tendrá que pagar 30 mil dólares a la Oficina del Sheriff del Condado de Green Lake y al Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin para cubrir los costos de la operación de búsqueda y rescate que se inició en agosto por su culpa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL