Se conocen nuevos detalles sobre la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

El pasado 18 de octubre fanáticos de la banda estadounidense Limp Bizkit recibieron una trágica noticia, al confirmarse el fallecimiento de Sam Rivers, bajista de la agrupación. Tras la muerte, son pocos los detalles que se conocen sobre la causa de fallecimiento del músico, pero recientemente TMZ dio a conocer algunas revelaciones.



Nuevos detalles de la muerte de Sam Rivers

El portal internacional indicó que según un informe policial del Departamento del Sheriff del Condado de St. Johns, en Florida, al que tuvieron acceso, el músico fue hallado en el baño de su casa por una persona identificada como Keely.

Esta persona llamó inmediatamente al 911 y mientras los paramédicos llegaban al lugar trató de reanimarlo realizando maniobras de RCP. Cuando las autoridades llegaron al lugar también intentaron revivirlo, pero no lo consiguieron y confirmaron su deceso en el lugar de los hechos.

Por otro lado, el reporte de las autoridades indica que Sam Rivers tenía una herida en el ojo, causada posiblemente por una caída del inodoro, y que su rostro y cuello estaban de color azul oscuro, mientras el resto del cuerpo tenía un color rojizo. Esto los hace pensar que posiblemente el músico habría sufrido una embolia pulmonar.



También detallaron que había una pequeña cantidad de sangre coagulada en el lugar. Keely, por su parte, le indicó a los oficiales que Rivers tomaba varios medicamentos para tratar sus problemas hepáticos y que, aunque recientemente había reducido su consumo, ocasionalmente bebía alcohol y fumaba marihuana.



La despedida de Limp Bizkit a su bajista

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido”, empezó diciendo el mensaje que publicó la banda el pasado 18 de octubre. Agregaron que “Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.



“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos -salvajes, tranquilos, hermosos- y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba ahí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”, se leyó en el mensaje.



¿Qué pasará con el concierto de Limp Bizkit en Colombia?

Se espera que el grupo Limp Bizkit dé el próximo 5 de diciembre, en Colombia, su segundo concierto en el país, el cual fue trasladado de El Campín para el Coliseo MedPlus. Por ahora, no se ha hecho ningún cambio en el evento tras el fallecimiento de Sam Rivers. La banda ya había causado furor con sus notas al presentarse en el Festival Estéreo Picnic 2024.

Además de la agrupación de nu metal, en el evento llamado Loserville, también estarán presentes artistas como Yungblud, 311, Ecca Vandal y Slay Squad. La modificación del escenario, según explicó la promotora en un comunicado, se dio con la intención de mejorar la experiencia de los asistentes.

“El objetivo siempre ha sido ofrecer la mejor experiencia posible. Este cambio nos permitirá potenciar el sonido, la visibilidad del show y la comodidad de todos los fans. Queremos que cada persona viva Loserville al máximo, desde el primer riff hasta el último coro”. También indicaron que las localidades y precios de las boleterías seguirán vigentes.

Limp Bizkit es una de las bandas más influyentes del nu metal y del rock de las décadas de 1990 y 2000 y su líder es Fred Durst.

